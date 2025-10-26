Advertisement

رياضة

فضية تاريخية للبنان في مواي تاي آسيوية الشباب

Lebanon 24
26-10-2025 | 13:05
انتزعت اللبنانية حلا مكداشي الميدالية الفضية في منافسات مواي تاي ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين، بعد خسارتها النهائي أمام الفلسطينية فيفان عليص بنتيجة 30–27. وتُعد هذه أول ميدالية فضية للبنان في سجل الدورات الآسيوية للشباب منذ نسختَي 2009 (سنغافورة) و2013 (نانجينغ). وشهدت المباراة تشجيع السفير اللبناني في البحرين هادي هاشم، وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي اللواء سهيل خوري، والغراند ماستر سامي قبلاوي الذي وصف فضية مكداشي بـ“المستحقة بطعم الذهب” وبأنها إنجاز أول لرياضة المواي تاي في هذه الألعاب.
وعلى صعيد كرة الطاولة، فاز الزوجي اللبناني ميشال أبي نادر وبيسان شيري على الكويتيين فاطمة الشمّري وبدر الحوطي 3–2، وانطلقت منافسات الفردي للذكور والإناث. وتستأنف غداً المشاركة اللبنانية، حيث يلتقي الملاكم رمزي هلال الأردني معتّز المشاعلي في ربع النهائي بعد تفوقه على الماليزي آدم 5–0.
