فضية تاريخية للبنان في مواي تاي آسيوية الشباب

انتزعت حلا مكداشي الميدالية الفضية في منافسات مواي تاي ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين، بعد خسارتها النهائي أمام فيفان عليص بنتيجة 30–27. وتُعد هذه أول ميدالية فضية للبنان في سجل الدورات الآسيوية للشباب منذ نسختَي 2009 (سنغافورة) و2013 (نانجينغ). وشهدت المباراة تشجيع السفير اللبناني في البحرين هادي هاشم، وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي اللواء سهيل ، والغراند ماستر سامي قبلاوي الذي وصف فضية مكداشي بـ“المستحقة بطعم الذهب” وبأنها إنجاز أول لرياضة المواي تاي في هذه الألعاب.وعلى صعيد كرة الطاولة، فاز الزوجي اللبناني ميشال أبي نادر وبيسان شيري على الكويتيين فاطمة الشمّري وبدر الحوطي 3–2، وانطلقت منافسات الفردي للذكور والإناث. وتستأنف غداً المشاركة اللبنانية، حيث يلتقي الملاكم رمزي معتّز المشاعلي في ربع النهائي بعد تفوقه على الماليزي آدم 5–0.