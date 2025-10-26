Advertisement

رياضة

ريال مدريد يطيح ببرشلونة على أرض البرنابيو.. ويوسّع فارق النقاط

Lebanon 24
26-10-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1434305-638971040433899579.png
Doc-P-1434305-638971040433899579.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حسم ريال مدريد قمة الجولة العاشرة من الليغا بفوزٍ ثمين 2-1 على برشلونة في سانتياغو برنابيو، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.
Advertisement

افتتح كيليان مبابي التسجيل للريال في الدقيقة 22، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز للبارسا عند الدقيقة 38. وأعاد جود بيلنغهام التقدم لأصحاب الأرض بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 43، بينما أهدر مبابي ركلة جزاء للريال في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.
مواضيع ذات صلة
آبل وريال مدريد يختبران "البرنابيو اللامتناهي"
lebanon 24
27/10/2025 03:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في "البرنابيو".. هل يُغلق ريال مدريد سقف ملعبه أمام برشلونة؟
lebanon 24
27/10/2025 03:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
lebanon 24
27/10/2025 03:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"1-11".. ماذا جرى بين ريال مدريد وبرشلونة في "الكلاسيكو التاريخي"؟
lebanon 24
27/10/2025 03:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24

كيليان مبابي

فيرمين لوبيز

جود بيلنغهام

ريال مدريد

سانتياغو

برشلونة

كيليان

تياغو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:25 | 2025-10-26
17:00 | 2025-10-26
14:30 | 2025-10-26
13:05 | 2025-10-26
12:40 | 2025-10-26
12:30 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24