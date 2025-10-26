ريال مدريد يطيح ببرشلونة على أرض البرنابيو.. ويوسّع فارق النقاط

Advertisement

حسم قمة الجولة العاشرة من الليغا بفوزٍ ثمين 2-1 على في برنابيو، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.افتتح التسجيل للريال في الدقيقة 22، قبل أن يعادل للبارسا عند الدقيقة 38. وأعاد التقدم لأصحاب الأرض بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 43، بينما أهدر مبابي ركلة جزاء للريال في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.