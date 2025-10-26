22
رياضة
ريال مدريد يطيح ببرشلونة على أرض البرنابيو.. ويوسّع فارق النقاط
Lebanon 24
26-10-2025
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم
ريال مدريد
قمة الجولة العاشرة من الليغا بفوزٍ ثمين 2-1 على
برشلونة
في
سانتياغو
برنابيو، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.
افتتح
كيليان مبابي
التسجيل للريال في الدقيقة 22، قبل أن يعادل
فيرمين لوبيز
للبارسا عند الدقيقة 38. وأعاد
جود بيلنغهام
التقدم لأصحاب الأرض بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 43، بينما أهدر مبابي ركلة جزاء للريال في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.
