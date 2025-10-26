أمهر 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

يبقى تعريف "المهارة" في كرة القدم نسبيًا يختلف باختلاف المركز، لكنها في الجوهر تلك اللمسة التي تُرى لا تُقاس؛ براعة تُربك الخصم وتُشعل المدرجات. وفي هذا السياق، استعرض موقع “givemesport” عشرة لاعبين جسّدوا فن المهارة وقدرتها على خدمة الفريق في مراكزهم، وتصدر القائمة الأسطورة البرازيلية رونالدينيو.

رونالدينيو جاء أولًا بوصفه التجسيد الحي لـ" الجميلة": تمريرات لا تُرى، حركات استعراضية ساحرة، ومباريات تتحول إلى عروض فنية، مع رصيد يفوق 370 هدفًا صناعةً وتسجيلًا عبر محطاته مع وبرشلونة وميلان.

خلفه حلّ الظاهرة رونالدو الذي أعاد تعريف دور المهاجم رقم 9 عبر سرعة خارقة وقوة بدنية ومهارة مراوغة استثنائية، ما جعل وجوده إرثًا صعب التكرار بين وإنتر وريال وميلان.

في المركز الثالث تألق النيجيري جاي جاي أوكوشا، "جيد جدًا لدرجة تكرار اسمه مرتين"، إذ حوّل لمساته إلى لحظات خالدة في وتركيا وفرنسا، ثم في بولتون تحديدًا بتمريرات ومراوغات وتسديدات جعلت المتعة سلاحًا تكتيكيًا.

رابعًا أتى ليونيل ميسي، بثماني كرات ذهبية وأربعة ألقاب أبطال وكأس عالم، ولمساتٍ أعادت تعريف الدقة والإبداع وجعلت المستحيل ممكنًا.خامسًا حلّ يوهان كرويف، أسطورة “الكرة الشاملة”، بعقل تكتيكي ومهارة تقنية و”لفة كرويف” التي صارت أيقونة خالدة بين أياكس وبرشلونة.

واكتملت العشرة بالأسطورة دييغو مارادونا سادسًا، ثم زين الدين زيدان وتييري هنري، فالبرازيلي نيمار (سانتوس)، وأخيرًا البرتغالي ريكاردو كواريزما. واللافت غياب الهداف التاريخي عن القائمة، رغم حضور مواطنه كواريزما الذي لم يحقق جزءًا يسيرًا مما حققه كريستيانو في مسيرته، ما يفتح باب الجدل مجددًا حول معنى "المهارة" وموقعها بين الأرقام والألقاب. (العين)