رياضة

بعد قراره في "الكلاسيكو".. قارئ شفاه يكشف فحوى صراخ فينيسيوس على مدرب ريال مدريد

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:11
كشفت وسائل إعلام إسبانية ما قاله البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لمدربه تشابي ألونسو عقب استبداله خلال الفوز 2- أمام برشلونة في الكلاسيكو الذي أقيم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو.
وبدا فينيسيوس غاضبًا بشدة بعدما فوجئ باستبداله خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة عند الدقيقة 72، إذ غادر الملعب وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس قبل أن يعود مجددًا لدكة بدلاء فريقه.
وأفاد موقع "ديفنسا سنترال" أن قرار ألونسو لم يعجب فينيسيوس إطلاقًا، إذ غادر الملعب وهو يصرخ غاضبًا "أنا؟! لماذا أنا...؟"، كما سُمِع وهو يتمتم بتلك الكلمات قبل مغادرته، وسط تجاهل تام من ألونسو الذي لم يتحدث معه.

وابتعد ريال مدريد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.
