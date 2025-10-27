بعد قراره في "الكلاسيكو".. قارئ شفاه يكشف فحوى صراخ فينيسيوس على مدرب ريال مدريد



وبدا فينيسيوس غاضبًا بشدة بعدما فوجئ باستبداله خلال مباراة وبرشلونة عند الدقيقة 72، إذ غادر الملعب وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس قبل أن يعود مجددًا لدكة بدلاء فريقه. كشفت وسائل إعلام إسبانية ما قاله البرازيلي فينيسيوس لاعب لمدربه ألونسو عقب استبداله خلال الفوز 2- أمام في الكلاسيكو الذي أقيم الأحد على .وبدا فينيسيوس غاضبًا بشدة بعدما فوجئ باستبداله خلال مباراة وبرشلونة عند الدقيقة 72، إذ غادر الملعب وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس قبل أن يعود مجددًا لدكة بدلاء فريقه.

وأفاد موقع "ديفنسا سنترال" أن قرار ألونسو لم يعجب فينيسيوس إطلاقًا، إذ غادر الملعب وهو يصرخ غاضبًا "أنا؟! لماذا أنا...؟"، كما سُمِع وهو يتمتم بتلك الكلمات قبل مغادرته، وسط تجاهل تام من ألونسو الذي لم يتحدث معه.



وابتعد ريال مدريد بصدارة ترتيب برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.