رياضة
بعد خسارة الكلاسيكو.. إعلام برشلونة يهاجم لامين يامال
Lebanon 24
27-10-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
" المهتمة بأخبار
نادي برشلونة
لاعبي الفريق عقب خسارة
الكلاسيكو
أمام
ريال مدريد
بهدفين لهدف، إذ وصفت النجم الشاب لامين يامال بـ"الخائف" وزميله المدافع باو كوبارسي بـ"الناعم".
وخسر
برشلونة
مباراة الكلاسيكو أمام
ريال
مدريد
للمرة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية الموسم الماضي، وبات يتخلف عن غريمه التقليدي المتصدر بفارق خمس نقاط بعد مرور 10 جولات من مسابقة
الدوري الإسباني
.
وكتبت الصحيفة الكاتالونية في معرض حديثها عن لاعبي الفريق: لامين "الخائف" لم يلعب المباراة مثلما كان يهدد قبل أيام، لم يستغل الفرص التي سنحت له، وحتى عندما لعب كرة جيدة لم يتعامل معها زميله جولز كوندي بالشكل المثالي.
