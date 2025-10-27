بعد خسارة الكلاسيكو.. إعلام برشلونة يهاجم لامين يامال

انتقدت صحيفة " " المهتمة بأخبار لاعبي الفريق عقب خسارة أمام بهدفين لهدف، إذ وصفت النجم الشاب لامين يامال بـ"الخائف" وزميله المدافع باو كوبارسي بـ"الناعم".

Advertisement

وخسر مباراة الكلاسيكو أمام للمرة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية الموسم الماضي، وبات يتخلف عن غريمه التقليدي المتصدر بفارق خمس نقاط بعد مرور 10 جولات من مسابقة .



وكتبت الصحيفة الكاتالونية في معرض حديثها عن لاعبي الفريق: لامين "الخائف" لم يلعب المباراة مثلما كان يهدد قبل أيام، لم يستغل الفرص التي سنحت له، وحتى عندما لعب كرة جيدة لم يتعامل معها زميله جولز كوندي بالشكل المثالي.