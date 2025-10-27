26
رياضة
والد لامين يامال يتوعد بـ"الرد".. بعدما طارد لاعبو ريال مدريد نجله
Lebanon 24
27-10-2025
|
05:25
A-
A+
رد منير نصراوي، والد نجم
برشلونة
لامين يامال، على ما فعله لاعبو
ريال مدريد
تجاه ابنه عقب نهاية
الكلاسيكو
الذي أقيم الأحد بملعب
سانتياغو
برنابيو، والذي شهد مشادة بين لاعبي الفريق العاصمي ونجم الفريق الكتالوني عقب النهاية.
وبعد نهاية اللقاء بفوز أصحاب الأرض 2-1، كان داني كارفاخال أول من اقترب من يامال ووجه له عبارة "تابع حديثك"، فيما انضم تيبو كورتوا ليوجه له بدوره بعض الكلمات بسبب تصريحاته التي اتهم فيها
ريال
مدريد
بـ"السرقة والفساد" قبل المباراة، قبل أن يتصاعد التوتر حين دخل
فينيسيوس جونيور
في مشادة كلامية كادت أن تتحول إلى
شجار
بالأيدي مع نجم برشلونة لولا تدخل الأمن.
وكتب نصراوي والد يامال عبر حسابه في منصة "إنستغرام" عقب المباراة "نراكم في برشلونة"، في إشارة إلى الرد المنتظر خلال مواجهة الإياب بملعب الفريق الكتالوني.
