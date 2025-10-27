Advertisement

رد منير نصراوي، والد نجم لامين يامال، على ما فعله لاعبو تجاه ابنه عقب نهاية الذي أقيم الأحد بملعب برنابيو، والذي شهد مشادة بين لاعبي الفريق العاصمي ونجم الفريق الكتالوني عقب النهاية.وبعد نهاية اللقاء بفوز أصحاب الأرض 2-1، كان داني كارفاخال أول من اقترب من يامال ووجه له عبارة "تابع حديثك"، فيما انضم تيبو كورتوا ليوجه له بدوره بعض الكلمات بسبب تصريحاته التي اتهم فيها بـ"السرقة والفساد" قبل المباراة، قبل أن يتصاعد التوتر حين دخل في مشادة كلامية كادت أن تتحول إلى بالأيدي مع نجم برشلونة لولا تدخل الأمن.