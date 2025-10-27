Advertisement

رياضة

"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:35
Doc-P-1434596-638971656595074236.jpg
Doc-P-1434596-638971656595074236.jpg photos 0
أعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن وفاة حارسه السابق ومدرب حراس مرمى الفريق الحالي، خوسيه مانويل أوتشوتورينا عن 64 عاماً.
وعبّر النادي عن "بالغ أسفه" لوفاة حارسه السابق، وقال عنه إنه "أسطورة النادي" الذي فاز بجائزة "كأس زامورا"، ويُعدّ "مرجعاً لكرة القدم الإسبانية". (الامارات 24)
