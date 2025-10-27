Advertisement

رياضة

بعد 3 هزائم متتالية.. يوفنتوس يعلن إقالة إيغور تودور

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:44
كشف نادي يوفنتوس عن قرار إقالة مدربه إيغور تودور، بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال المباريات الأخيرة.
وأفاد الإعلامي الرياضي دي مارزيو عبر حسابه على منصة "إكس" بأن ماسيمو برامبيلا، مدرب فريق الرديف، سيتولى قيادة الفريق مؤقتًا في مواجهة الأربعاء المقبل أمام أودينيزي، إلى حين الإعلان عن المدرب الجديد للفريق.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ يوفنتوس التي يتم فيها تغيير مدربه ثلاث مرات متتالية خلال ثلاثة مواسم متتالية، بعد سلسلة من النتائج السلبية. إذ خسر الفريق 1-0 أمام لاتسيو يوم الأحد الماضي، لتكون ثالث هزيمة متتالية في جميع المسابقات، فيما يعود آخر انتصار للسيدة العجوز إلى 13 أيلول الماضي أمام إنتر ميلان.

وبهذه الخسارة، تراجع يوفنتوس إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن نابولي المتصدر، بينما تقدم لاتسيو إلى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم لأربع مباريات متتالية. 
