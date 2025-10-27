Advertisement

رياضة

مصر تؤجل جميع مسابقاتها الرياضية.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1434745-638971855681753438.webp
Doc-P-1434745-638971855681753438.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تأجيل كافة المباريات المقررة يوم السبت 1 تشرين الثاني، احتفاءً بالحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير.
Advertisement
 
وتهدف الخطوة إلى تمكين اللاعبين والجماهير من المشاركة في الاحتفالات أو متابعتها، فيما ستُعاد جدولة المباريات الحاسمة مثل الأهلي ضد بيراميدز والزمالك ضد المصري لاحقًا بالتنسيق مع الأندية.
 
ويعد المتحف الأكبر في العالم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما فيها كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المتوقع أن يعزز السياحة المصرية بنسبة تصل إلى 30%. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء إسبانيا: يجب منع روسيا وإسرائيل من المشاركة بالمسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف أفعالهما الوحشية
lebanon 24
28/10/2025 02:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أزمة صحية مفاجئة.. ليدي غاغا تؤجل حفلها
lebanon 24
28/10/2025 02:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء وتأجيل رحلات في مطار بروكسل.. ما السبب؟
lebanon 24
28/10/2025 02:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
lebanon 24
28/10/2025 02:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد المصري

روسيا اليوم

لكرة القدم

كرة القدم

المصرية

الزمالك

الرياض

توت ⚔️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2025-10-27
11:44 | 2025-10-27
10:19 | 2025-10-27
08:38 | 2025-10-27
06:35 | 2025-10-27
05:25 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24