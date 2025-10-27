مصر تؤجل جميع مسابقاتها الرياضية.. ما السبب؟

أعلن ، عن تأجيل كافة المباريات المقررة يوم السبت 1 تشرين الثاني، احتفاءً بالحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير.

Advertisement

وتهدف الخطوة إلى تمكين اللاعبين والجماهير من المشاركة في الاحتفالات أو متابعتها، فيما ستُعاد جدولة المباريات الحاسمة مثل الأهلي ضد بيراميدز والزمالك ضد المصري لاحقًا بالتنسيق مع الأندية.

ويعد المتحف الأكبر في العالم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما فيها كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المتوقع أن يعزز السياحة بنسبة تصل إلى 30%. (روسيا اليوم)