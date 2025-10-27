21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد الفوز على برشلونة.. هذا موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
Lebanon 24
27-10-2025
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
ريال مدريد
فوزًا ثمينًا على ضيفه
برشلونة
بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من
الدوري الإسباني
2025-2026، سجل أهداف
الفريق الملكي
كيليان مبابي
وجود بيلينغهام، بينما سجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.
Advertisement
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد
ريال
مدريد
إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 22 نقطة لبرشلونة في الوصافة، فيما يستعد "الملكي" لمواجهة
فالنسيا
في الجولة الحادية عشرة يوم السبت المقبل على ملعب "
سانتياغو
برنابيو".
مواضيع ذات صلة
عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد
Lebanon 24
عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد
28/10/2025 02:15:03
28/10/2025 02:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مباراة برشلونة وريال مدريد.. اشكال في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
بعد مباراة برشلونة وريال مدريد.. اشكال في طرابلس (فيديو)
28/10/2025 02:15:03
28/10/2025 02:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يخطف الصدارة بفوز صعب على ريال سوسييداد
Lebanon 24
برشلونة يخطف الصدارة بفوز صعب على ريال سوسييداد
28/10/2025 02:15:03
28/10/2025 02:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
28/10/2025 02:15:03
28/10/2025 02:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
الفريق الملكي
كيليان مبابي
سانتياغو
فالنسيا
كيليان
قد يعجبك أيضاً
مصر تؤجل جميع مسابقاتها الرياضية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مصر تؤجل جميع مسابقاتها الرياضية.. ما السبب؟
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 هزائم متتالية.. يوفنتوس يعلن إقالة إيغور تودور
Lebanon 24
بعد 3 هزائم متتالية.. يوفنتوس يعلن إقالة إيغور تودور
11:44 | 2025-10-27
27/10/2025 11:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهز كرة القدم.. 152 حكمًا متورطون في المراهنات!
Lebanon 24
فضيحة تهز كرة القدم.. 152 حكمًا متورطون في المراهنات!
10:19 | 2025-10-27
27/10/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤلم جدًا.. متسابق للدراجات النارية يتعرض لحادث مروّع!
Lebanon 24
فيديو مؤلم جدًا.. متسابق للدراجات النارية يتعرض لحادث مروّع!
08:38 | 2025-10-27
27/10/2025 08:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا
Lebanon 24
"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا
06:35 | 2025-10-27
27/10/2025 06:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2025-10-27
مصر تؤجل جميع مسابقاتها الرياضية.. ما السبب؟
11:44 | 2025-10-27
بعد 3 هزائم متتالية.. يوفنتوس يعلن إقالة إيغور تودور
10:19 | 2025-10-27
فضيحة تهز كرة القدم.. 152 حكمًا متورطون في المراهنات!
08:38 | 2025-10-27
فيديو مؤلم جدًا.. متسابق للدراجات النارية يتعرض لحادث مروّع!
06:35 | 2025-10-27
"أسطورة النادي"... وفاة حارس مرمى "فالنسيا" السابق خوسيه مانويل أوتشوتورينا
05:25 | 2025-10-27
والد لامين يامال يتوعد بـ"الرد".. بعدما طارد لاعبو ريال مدريد نجله
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 02:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 02:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 02:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24