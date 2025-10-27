Advertisement

رياضة

بعد الفوز على برشلونة.. هذا موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:00
حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على ضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، سجل أهداف الفريق الملكي كيليان مبابي وجود بيلينغهام، بينما سجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 22 نقطة لبرشلونة في الوصافة، فيما يستعد "الملكي" لمواجهة فالنسيا في الجولة الحادية عشرة يوم السبت المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو".
الدوري الإسباني

الفريق الملكي

كيليان مبابي

سانتياغو

فالنسيا

كيليان

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24