رياضة

بعد رحيل حازم إمام.. عنصر جديد ينضم للزمالك

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:00
أعلن نادي الزمالك عن انضمام أحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، ليعمل معاونًا للبلجيكي يانيك فيريرا.
ويأتي هذا بعد استقالة حازم إمام من منصبه احتجاجًا على تهميش دوره. وقد بدأ عبد الرؤوف مهام عمله خلال مران اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز المقررة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.
