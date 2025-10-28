كاربخال سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل

Advertisement

سيخضع قائد لجراحة في ركبته اليمنى في انتكاسة أخرى للمدافع الذي عانى من مشاكل مع الإصابات على مدار العام الماضي.وقال متصدر في بيان مقتضب اليوم الاثنين “أظهرت الفحوصات التي أجريت لقائدنا داني كاربخال من قبل الفريق الطبي في إصابته في غضروف الركبة اليمنى وسيخضع لجراحة بالمنظار”.ووفقا لمصادر في النادي قد يغيب المدافع المخضرم عن الملاعب لمدة تصل إلى عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحة جديدة في ركبته اليمنى التي تطاردها الإصابات.وتعني هذه الإصابة أن كاربخال سيغيب على الأرجح لنهاية عام 2025.ويضيف توقيت هذا الخبر ألما خاصا، إذ يأتي بعد فقط من مشاركة كاربخال لمدة 19 دقيقة كبديل في فوز ريال مدريد الدرامي 2-1 على غريمه الأزلي في مباراة قمة.ووسعت تلك المواجهة النارية الفارق الذي يفصل ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى خمس نقاط إذ وصل النادي الآن إلى 27 نقطة مقابل 22 نقطة لبرشلونة.