رياضة

كاربخال سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:42
سيخضع داني كاربخال قائد ريال مدريد لجراحة في ركبته اليمنى في انتكاسة أخرى للمدافع الذي عانى من مشاكل مع الإصابات على مدار العام الماضي.
وقال متصدر الدوري الإسباني في بيان مقتضب اليوم الاثنين “أظهرت الفحوصات التي أجريت لقائدنا داني كاربخال من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد إصابته في غضروف الركبة اليمنى وسيخضع لجراحة بالمنظار”.

ووفقا لمصادر في النادي قد يغيب المدافع المخضرم عن الملاعب لمدة تصل إلى عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحة جديدة في ركبته اليمنى التي تطاردها الإصابات.

وتعني هذه الإصابة أن كاربخال سيغيب على الأرجح لنهاية عام 2025.

ويضيف توقيت هذا الخبر ألما خاصا، إذ يأتي بعد يوم واحد فقط من مشاركة كاربخال لمدة 19 دقيقة كبديل في فوز ريال مدريد الدرامي 2-1 على غريمه الأزلي برشلونة في مباراة قمة.

ووسعت تلك المواجهة النارية الفارق الذي يفصل ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى خمس نقاط إذ وصل النادي الآن إلى 27 نقطة مقابل 22 نقطة لبرشلونة.
