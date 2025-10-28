26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كاربخال سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
28-10-2025
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيخضع
داني كاربخال
قائد
ريال مدريد
لجراحة في ركبته اليمنى في انتكاسة أخرى للمدافع الذي عانى من مشاكل مع الإصابات على مدار العام الماضي.
Advertisement
وقال متصدر
الدوري الإسباني
في بيان مقتضب اليوم الاثنين “أظهرت الفحوصات التي أجريت لقائدنا داني كاربخال من قبل الفريق الطبي في
ريال
مدريد
إصابته في غضروف الركبة اليمنى وسيخضع لجراحة بالمنظار”.
ووفقا لمصادر في النادي قد يغيب المدافع المخضرم عن الملاعب لمدة تصل إلى عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحة جديدة في ركبته اليمنى التي تطاردها الإصابات.
وتعني هذه الإصابة أن كاربخال سيغيب على الأرجح لنهاية عام 2025.
ويضيف توقيت هذا الخبر ألما خاصا، إذ يأتي بعد
يوم واحد
فقط من مشاركة كاربخال لمدة 19 دقيقة كبديل في فوز ريال مدريد الدرامي 2-1 على غريمه الأزلي
برشلونة
في مباراة قمة.
ووسعت تلك المواجهة النارية الفارق الذي يفصل ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى خمس نقاط إذ وصل النادي الآن إلى 27 نقطة مقابل 22 نقطة لبرشلونة.
مواضيع ذات صلة
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
28/10/2025 15:29:09
28/10/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة خضعت لجراحة طارئة.. كادت أن تفقد حياتها
Lebanon 24
فنانة خضعت لجراحة طارئة.. كادت أن تفقد حياتها
28/10/2025 15:29:09
28/10/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا رب".. زوج فنانة معروفة يتعرض لجلطة قلبية ويخضع لجراحة عاجلة (صور)
Lebanon 24
"يا رب".. زوج فنانة معروفة يتعرض لجلطة قلبية ويخضع لجراحة عاجلة (صور)
28/10/2025 15:29:09
28/10/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تامر حسني يخضع لعملية جراحية بعد إصابة خلال التمارين الرياضية
Lebanon 24
تامر حسني يخضع لعملية جراحية بعد إصابة خلال التمارين الرياضية
28/10/2025 15:29:09
28/10/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
داني كاربخال
ريال مدريد
يوم واحد
برشلونة
بات على
الملا
مدريد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
Lebanon 24
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
08:13 | 2025-10-28
28/10/2025 08:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يتحدث عن حلم الوداع الكبير.. هذا ما قاله
Lebanon 24
ميسي يتحدث عن حلم الوداع الكبير.. هذا ما قاله
04:17 | 2025-10-28
28/10/2025 04:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
Lebanon 24
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
03:45 | 2025-10-28
28/10/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
Lebanon 24
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
02:47 | 2025-10-28
28/10/2025 02:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل حازم إمام.. عنصر جديد ينضم للزمالك
Lebanon 24
بعد رحيل حازم إمام.. عنصر جديد ينضم للزمالك
00:00 | 2025-10-28
28/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:13 | 2025-10-28
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
04:17 | 2025-10-28
ميسي يتحدث عن حلم الوداع الكبير.. هذا ما قاله
03:45 | 2025-10-28
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
02:47 | 2025-10-28
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
00:00 | 2025-10-28
بعد رحيل حازم إمام.. عنصر جديد ينضم للزمالك
17:00 | 2025-10-27
بعد الفوز على برشلونة.. هذا موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24