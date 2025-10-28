بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم

Advertisement

حقق لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، فوزاً ثميناً بسباق جائزة الكبرى في لسباقات فورمولا 1، ليتصدر الترتيب العام للسائقين بفارق نقطة واحدة فقط عن زميله بياستري.وانطلق نوريس من المركز الأول ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى خط النهاية، فيما حلّ لوكلير سائق فيراري ثانياً، وجاء فرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث.وبهذه النتيجة، يواصل نوريس موسمه القوي مع مكلارين، بينما تراجع بياستري إلى في السباق بعد أداء متذبذب، ليخسر الصدارة في الترتيب العام بفارق ضئيل قبل الجولات الختامية من البطولة.