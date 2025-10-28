26
رياضة
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
Lebanon 24
28-10-2025
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
البريطاني
لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، فوزاً ثميناً بسباق جائزة
المكسيك
الكبرى في
بطولة العالم
لسباقات فورمولا 1، ليتصدر الترتيب العام للسائقين بفارق نقطة واحدة فقط عن زميله
الأسترالي
أوسكار
بياستري.
وانطلق نوريس من المركز الأول ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى خط النهاية، فيما حلّ
شارل
لوكلير سائق فيراري ثانياً، وجاء
الهولندي
ماكس
فرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث.
وبهذه النتيجة، يواصل نوريس موسمه القوي مع مكلارين، بينما تراجع بياستري إلى
المركز الخامس
في السباق بعد أداء متذبذب، ليخسر الصدارة في الترتيب العام بفارق ضئيل قبل الجولات الختامية من البطولة.
