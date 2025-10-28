26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ميسي يتحدث عن حلم الوداع الكبير.. هذا ما قاله
Lebanon 24
28-10-2025
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ليونيل ميسي، الذي لا يزال يسعى لتحقيق النجاح العالمي بعد ما يقرب من عقدين من مسيرته، إنه يأمل في اللعب في
كأس العالم
لكرة القدم
2026 في أميركا الشمالية، واعترف بأن عمره ولياقته البدنية ستحدد دوره في الدفاع عن لقب الأرجنتين في قطر 2022.
Advertisement
ومدد النجم الأرجنتيني الكبير مؤخرا عقده مع نادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2028، مما يشير إلى أنه لا يفكر في الاعتزال بعد رغم بلوغه 39 عاما في حزيران المقبل.
وفي حديثه لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية، قال الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات إنه سيأخذ بعض الوقت العام المقبل لتقييم حالته البدنية قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك في البطولة التي ستقام في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا.
وقال قائد الأرجنتين في المقابلة التي نُشرت الإثنين "من المذهل أن أتمكن من المشاركة في كأس العالم، وأود أن أفعل ذلك. أود أن أكون حاضرا وبصحة جيدة وجزءا مهما ضمن فريقي،
إذا كنت
حاضرا هناك. سأقيم ذلك يوميا عندما أبدأ فترة الإعداد مع إنتر ميامي العام المقبل. وأرى إن كنت جاهزا بنسبة مئة بالمئة، وإن كنت قادرا على تقديم أداء مفيد، ثم أتخذ القرار".
وأضاف قائد وهداف
برشلونة
السابق "متحمس جدا لأنها كأس العالم. فزنا بالنسخة الماضية والقدرة على الدفاع عن اللقب في الملعب مجددا أمر مذهل، فاللعب مع المنتخب الوطني يمثل حلما دائما".
وتمتع ميسي بمسيرة امتدت أكثر من 20 عاما، إذ ظهر لأول مرة مع برشلونة وعمره 17 عاما فقط عام 2004 قبل أن يلعب مع
باريس
سان جرمان وينضم إلى إنتر ميامي عام 2023.
وأثار اهتماما جديدا بالدوري الأميركي في لحظة حاسمة للرياضة في أميركا الشمالية قبل استضافة كأس العالم العام المقبل.
وفي حين حصد ميسي عددا لا يحصى من الألقاب مع الأندية، إلا أن النجاح الدولي ظل بعيدا عنه حتى فوزه بكأس كوبا أميركا 2021 قبل الفوز على
فرنسا
4-2 بركلات الترجيح ليفوز بكأس العالم 2022 في قطر.
وقال ميسي عن هذا الفوز: "لقد كان حلم حياتي. صحيح أيضا أن هذا كان الشيء الوحيد الذي ينقصني على المستوى الاحترافي، لأنني كنت محظوظا بتحقيق كل شيء على المستوى الفردي والجماعي مع برشلونة".
وأضاف: "أعتقد أن هذا حلم كل لاعب. عندما تسأل لاعبا عن حلمه، يكون أن يصبح بطلا للعالم".
وشارك ميسي في 195 مباراة دولية وسجل رقما قياسيا بلغ 114 هدفا مع منتخب بلاده. وستمثل مشاركته في كأس العالم 2026 ظهوره السادس في البطولة.
مواضيع ذات صلة
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
28/10/2025 15:29:28
28/10/2025 15:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يكشف عن مصير الرهائن.. هذا ما قاله
Lebanon 24
ترامب يكشف عن مصير الرهائن.. هذا ما قاله
28/10/2025 15:29:28
28/10/2025 15:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
Lebanon 24
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
28/10/2025 15:29:28
28/10/2025 15:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
Lebanon 24
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
28/10/2025 15:29:28
28/10/2025 15:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
كأس العالم
لكرة القدم
برشلونة
إذا كنت
الشمالي
الشمال
فرنسا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
Lebanon 24
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
08:13 | 2025-10-28
28/10/2025 08:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
Lebanon 24
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
03:45 | 2025-10-28
28/10/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
Lebanon 24
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
02:47 | 2025-10-28
28/10/2025 02:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كاربخال سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كاربخال سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل
02:42 | 2025-10-28
28/10/2025 02:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل حازم إمام.. عنصر جديد ينضم للزمالك
Lebanon 24
بعد رحيل حازم إمام.. عنصر جديد ينضم للزمالك
00:00 | 2025-10-28
28/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:13 | 2025-10-28
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
03:45 | 2025-10-28
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
02:47 | 2025-10-28
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
02:42 | 2025-10-28
كاربخال سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل
00:00 | 2025-10-28
بعد رحيل حازم إمام.. عنصر جديد ينضم للزمالك
17:00 | 2025-10-27
بعد الفوز على برشلونة.. هذا موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24