رياضة

باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم

Lebanon 24
28-10-2025 | 10:22
Doc-P-1435128-638972654632270705.png
Doc-P-1435128-638972654632270705.png photos 0
حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا إيرادات قياسية بلغت 837 مليون يورو الموسم الماضي.
وتشمل الأرقام الصادرة عن النادي الفرنسي اليوم الثلاثاء، 175 مليون يورو من إيرادات المباريات و367 مليون يورو من العوائد التجارية، مع انضمام ستة شركاء جدد.

وتشمل هذه الأرقام فرق كرة القدم للرجال والسيدات، بالإضافة إلى فرق اليد والجودو.

وتفوق إيرادات سان جيرمان في الموسم الماضي إيرادات الفريق في الموسم السابق 2023-2024، والتي بلغت 806 ملايين يورو، وهي ثالث أعلى إيرادات في كرة القدم الأوروبية.
 
وبحسب مجلة "فوربس" فإن قيمة النادي الفرنسي تقدر بـ4.6 مليار دولار، مما وضعه في المركز السابع بين أغلى الفرق في العالم، بينما تصدر ريال مدريد الإسباني القائمة بـ 6.75 مليار دولار، ثم مانشستر يونايتد (6.6 مليار دولار)، ثم بطل إسبانيا برشلونة (5.65 مليار دولار). (روسيا اليوم)
دوري أبطال أوروبا

روسيا اليوم

ريال مدريد

الأوروبي

برشلونة

أوروبا

أوروبي

