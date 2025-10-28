24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
Lebanon 24
28-10-2025
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق نادي
باريس سان جيرمان
الفرنسي بطل
دوري أبطال أوروبا
إيرادات قياسية بلغت 837 مليون
يورو
الموسم الماضي.
Advertisement
وتشمل الأرقام الصادرة عن النادي الفرنسي اليوم الثلاثاء، 175 مليون يورو من إيرادات المباريات و367 مليون يورو من العوائد التجارية، مع انضمام ستة شركاء جدد.
وتشمل هذه الأرقام فرق كرة القدم للرجال والسيدات، بالإضافة إلى فرق اليد والجودو.
وتفوق إيرادات سان جيرمان في الموسم الماضي إيرادات الفريق في الموسم السابق 2023-2024، والتي بلغت 806 ملايين يورو، وهي ثالث أعلى إيرادات في كرة القدم الأوروبية.
وبحسب مجلة "فوربس" فإن قيمة النادي الفرنسي تقدر بـ4.6 مليار دولار، مما وضعه في المركز السابع بين أغلى الفرق في العالم، بينما تصدر
ريال مدريد
الإسباني القائمة بـ 6.75 مليار دولار، ثم مانشستر يونايتد (6.6 مليار دولار)، ثم بطل إسبانيا
برشلونة
(5.65 مليار دولار). (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
صدام جديد بين باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا
Lebanon 24
صدام جديد بين باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا
28/10/2025 19:01:16
28/10/2025 19:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال يهدد بالرحيل عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان
Lebanon 24
يامال يهدد بالرحيل عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان
28/10/2025 19:01:16
28/10/2025 19:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي
Lebanon 24
نقابة المستشفيات: نأسف لما آلت ليه العلاقة بين الضمان ومستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي
28/10/2025 19:01:16
28/10/2025 19:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
Lebanon 24
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
28/10/2025 19:01:16
28/10/2025 19:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
روسيا اليوم
ريال مدريد
الأوروبي
برشلونة
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
Lebanon 24
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
11:00 | 2025-10-28
28/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
Lebanon 24
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
08:13 | 2025-10-28
28/10/2025 08:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يتحدث عن حلم الوداع الكبير.. هذا ما قاله
Lebanon 24
ميسي يتحدث عن حلم الوداع الكبير.. هذا ما قاله
04:17 | 2025-10-28
28/10/2025 04:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
Lebanon 24
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
03:45 | 2025-10-28
28/10/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
Lebanon 24
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
02:47 | 2025-10-28
28/10/2025 02:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الضاحية.. ماذا قالت؟
16:35 | 2025-10-27
27/10/2025 04:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2025-10-28
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
08:13 | 2025-10-28
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
04:17 | 2025-10-28
ميسي يتحدث عن حلم الوداع الكبير.. هذا ما قاله
03:45 | 2025-10-28
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
02:47 | 2025-10-28
بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى.. نوريس ينتزع صدارة بطولة العالم
02:42 | 2025-10-28
كاربخال سيخضع لجراحة طبية.. إليكم التفاصيل
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
28/10/2025 19:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 19:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 19:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24