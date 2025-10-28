كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!

في حادث مأسوي وقع صباح الثلاثاء، تورط الحارس الاحتياطي لإنتر في اصطدام مروري أدى إلى وفاة رجل مسن، وذلك أثناء توجه الحارس الإسباني إلى تدريبات فريقه.

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، كان مارتينيز في طريقه إلى مركز تدريبات "النيراتزوري" في أبيانو جينتيلي، عندما اصطدم بالرجل على طريق فيا بيرغامو في بلدة فينيغرو (مقاطعة كومو)، عند الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفادت المصادر بأن الرجل الذي يبلغ من العمر 81 عاما وكان يستقل كرسيا كهربائيا متحركا، وعانى نوبة طبية مفاجئة في لحظات قبل الاصطدام، ما حال دون قدرته على تجنب حركة المرور.



وعلى الفور، غادر مارتينيز سيارته وهرع لتقديم الإسعافات الأولية، كما وصلت فرق الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ حياة الرجل، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.



وأشارت التقارير إلى أن الحارس البالغ من العمر 27 عاما أصيب بصدمة نفسية شديدة جراء الحادث، لكنه لم يصب بأذى جسدي.



وباشرت الشرطة تحقيقا في ملابسات الواقعة. (روسيا اليوم)