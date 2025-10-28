Advertisement

رياضة

طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال

Lebanon 24
28-10-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1435222-638972793951714577.png
Doc-P-1435222-638972793951714577.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف طبيب متخصص في الإصابات الرياضية النقاب عن المعاناة الحقيقية التي يعيشها نجم برشلونة لامين يامال على أرض الملعب، مشيراً إلى أن إصابة في منطقة العانة تقف خلف تراجع مستواه الملحوظ.
Advertisement

أوضح الدكتور بيدرو لويس ريبول، أخصائي الصدمات الرياضية، أن يامال يعاني من إصابة مزمنة تعرف طبياً باسم "العانة المؤلمة"، تسبب له ألماً مستمراً يحد بشكل كبير من حركته وانفجاريته.

وأكد الطبيب أن هذه الإصابة "معطلة" للأداء، حيث تقلص قدرة اللاعب على الجري والتسديد بنسبة تصل إلى 50%، مما يجعله يقدم أقل من نصف مستواه الحقيقي.

واشار ريبول إلى أن حالة يامال كانت واضحة للعيان خلال كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، قائلاً: "نراه يكاد لا يطلق تسديدات، ويواجه صعوبة في التنقل، ويحاول باستمرار تعديل وضع جسده لتخفيف الألم".


وحذر الطبيب من أن هذه الإصابة قد تستغرق أسابيع أو أشهر للشفاء التام إذا لم تتم إدارتها بحذر شديد. 
مواضيع ذات صلة
بعد خسارة الكلاسيكو.. إعلام برشلونة يهاجم لامين يامال
lebanon 24
29/10/2025 00:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يكرر والد لامين يامال "قصة نيمار"؟
lebanon 24
29/10/2025 00:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يدافع عن لامين يامال.. وهذا ما قاله
lebanon 24
29/10/2025 00:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. لامين يامال يستعرض جائزة "كوبا"
lebanon 24
29/10/2025 00:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد

برشلونة

كلاسيكو

الرياض

رياضي

بيدرو

مدريد

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:56 | 2025-10-28
16:56 | 2025-10-28
15:16 | 2025-10-28
11:00 | 2025-10-28
10:22 | 2025-10-28
08:13 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24