طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال

كشف طبيب متخصص في الإصابات الرياضية النقاب عن المعاناة الحقيقية التي يعيشها نجم لامين يامال على أرض الملعب، مشيراً إلى أن إصابة في منطقة العانة تقف خلف تراجع مستواه الملحوظ.أوضح الدكتور لويس ريبول، أخصائي الصدمات الرياضية، أن يامال يعاني من إصابة مزمنة تعرف طبياً باسم "العانة المؤلمة"، تسبب له ألماً مستمراً يحد بشكل كبير من حركته وانفجاريته.وأكد الطبيب أن هذه الإصابة "معطلة" للأداء، حيث تقلص قدرة اللاعب على الجري والتسديد بنسبة تصل إلى 50%، مما يجعله يقدم أقل من نصف مستواه الحقيقي.واشار ريبول إلى أن حالة يامال كانت واضحة للعيان خلال الأرض أمام ، قائلاً: "نراه يكاد لا يطلق تسديدات، ويواجه صعوبة في التنقل، ويحاول باستمرار تعديل وضع جسده لتخفيف الألم".وحذر الطبيب من أن هذه الإصابة قد تستغرق أسابيع أو أشهر للشفاء التام إذا لم تتم إدارتها بحذر شديد.