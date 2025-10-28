23
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت
Lebanon 24
28-10-2025
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط تراجع أداء
ليفربول
وتصاعد الهزائم، دخل النادي الإنكليزي في أزمة حقيقية، ما دفع الجماهير للتشكيك في قدرة المدرب الحالي
أرني
سلوت
على قيادة الفريق.
Advertisement
وبرز اسم الأسطورة
الفرنسية
زين الدين زيدان
على رأس قائمة المرشحين لخلافة سلوت، رغم تحفظات المدرب السابق لريال
مدريد
بسبب حاجز اللغة.
وتصدر النمساوي أوليفر غلاسنر (مدرب كريستال بالاس الحالي) قائمة المرشحين بنسبة 3/1، يليه الإسباني أندوني إرايولا بنسبة 4/1، ثم زيدان في المركز الثالث بنسبة 9/2.
يذكر أن ليفربول يمر بأسوأ فترة في عهد سلوت، حيث خسر 4 مباريات متتالية في الدوري، إضافة إلى هزيمته المفاجئة أمام غلطة سراي في
دوري الأبطال
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ما الذي يمنع فيرتز من التألق مع ليفربول؟.. سلوت يجيب
Lebanon 24
ما الذي يمنع فيرتز من التألق مع ليفربول؟.. سلوت يجيب
29/10/2025 00:50:35
29/10/2025 00:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
آرسنال يتصدر المشهد.. والمرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
29/10/2025 00:50:35
29/10/2025 00:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
Lebanon 24
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
29/10/2025 00:50:35
29/10/2025 00:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتصدّر.. فهل نشتري؟
Lebanon 24
الذهب يتصدّر.. فهل نشتري؟
29/10/2025 00:50:35
29/10/2025 00:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زين الدين زيدان
دوري الأبطال
روسيا اليوم
ريال مدريد
الفرنسية
ليفربول
إنكليزي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً
Lebanon 24
كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً
17:56 | 2025-10-28
28/10/2025 05:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك
Lebanon 24
الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك
16:56 | 2025-10-28
28/10/2025 04:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال
Lebanon 24
طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال
14:14 | 2025-10-28
28/10/2025 02:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
Lebanon 24
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
11:00 | 2025-10-28
28/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
10:22 | 2025-10-28
28/10/2025 10:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
02:30 | 2025-10-28
28/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:56 | 2025-10-28
كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً
16:56 | 2025-10-28
الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك
14:14 | 2025-10-28
طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال
11:00 | 2025-10-28
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
10:22 | 2025-10-28
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
08:13 | 2025-10-28
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 00:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 00:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 00:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24