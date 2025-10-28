Advertisement

رياضة

أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت

Lebanon 24
28-10-2025 | 15:16
وسط تراجع أداء ليفربول وتصاعد الهزائم، دخل النادي الإنكليزي في أزمة حقيقية، ما دفع الجماهير للتشكيك في قدرة المدرب الحالي أرني سلوت على قيادة الفريق.
وبرز اسم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان على رأس قائمة المرشحين لخلافة سلوت، رغم تحفظات المدرب السابق لريال مدريد بسبب حاجز اللغة.

وتصدر النمساوي أوليفر غلاسنر (مدرب كريستال بالاس الحالي) قائمة المرشحين بنسبة 3/1، يليه الإسباني أندوني إرايولا بنسبة 4/1، ثم زيدان في المركز الثالث بنسبة 9/2.

يذكر أن ليفربول يمر بأسوأ فترة في عهد سلوت، حيث خسر 4 مباريات متتالية في الدوري، إضافة إلى هزيمته المفاجئة أمام غلطة سراي في دوري الأبطال. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24