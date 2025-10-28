الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك

Advertisement

أكمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من كأس خادم الشريفين، بعد فوزه الصعب على النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب الأول بارك في .سجل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 15، قبل أن يعادل أنجيلو جابرييل للنصر في الدقيقة 30، ليحسم حسام عوار المباراة لصالح الاتحاد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.سيطر النصر على مجريات الشوط الثاني بشكل كامل بعد طرد أحمد الجليدان من صفوف الاتحاد في الدقيقة 49، لكن الصامد وحارسَه بريدراج رايكوفيتش حميا شباكه من هجمات النصر المتواصلة، ليضمن الاتحاد تأهله إلى الدور ربع النهائي. (سكاي نيوز)