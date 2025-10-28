Advertisement

رياضة

الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك

Lebanon 24
28-10-2025 | 16:56
أكمل نادي الاتحاد عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الصعب على النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة جمعتهما على ملعب الأول بارك في الرياض.
سجل كريم بنزيمة الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 15، قبل أن يعادل أنجيلو جابرييل للنصر في الدقيقة 30، ليحسم حسام عوار المباراة لصالح الاتحاد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

سيطر النصر على مجريات الشوط الثاني بشكل كامل بعد طرد أحمد الجليدان من صفوف الاتحاد في الدقيقة 49، لكن دفاع الاتحاد الصامد وحارسَه بريدراج رايكوفيتش حميا شباكه من هجمات النصر المتواصلة، ليضمن الاتحاد تأهله إلى الدور ربع النهائي. (سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24