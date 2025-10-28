Advertisement

رياضة

كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً

Lebanon 24
28-10-2025 | 17:56
كشف الفرنسي كريم بنزيما، قائد نادي الاتحاد، عن أسباب تفوق فريقه على النصر في كلاسيكو كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي انتهى بفوز "النمور" بهدفين مقابل هدف.
وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نعلم أن المباراة كانت صعبة أمام مجموعة مميزة للغاية، ولم يكن الفوز سهلاً لأن النصر قدم أداءً رائعاً".

وأضاف مهاجم الاتحاد: "لكننا فعلنا ما قلناه منذ البداية بأننا نريد أن ننجح"، مشيراً إلى أن الفريق يعمل حالياً تحت قيادة مدرب جديد بطريقة مختلفة سيرجيو كونسيساو ويحاول تحقيق الانتصارات في جميع المباريات.

يذكر أن هذا الفوز أنهى صيام بنزيما الطويل عن التسجيل، كما ألحق بالنتصر أول هزيمة له في كل البطولات هذا الموسم. (العين)
