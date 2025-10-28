23
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً
Lebanon 24
28-10-2025
|
17:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفرنسي
كريم بنزيما
، قائد
نادي الاتحاد
، عن أسباب تفوق فريقه على النصر في
كلاسيكو
كأس خادم
الحرمين
الشريفين، الذي انتهى بفوز "النمور" بهدفين مقابل هدف.
Advertisement
وقال
بنزيما
في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نعلم أن المباراة كانت صعبة أمام مجموعة مميزة للغاية، ولم يكن الفوز سهلاً لأن النصر قدم أداءً رائعاً".
وأضاف
مهاجم الاتحاد
: "لكننا فعلنا ما قلناه منذ البداية بأننا نريد أن ننجح"، مشيراً إلى أن الفريق يعمل حالياً تحت قيادة مدرب جديد بطريقة مختلفة سيرجيو كونسيساو ويحاول تحقيق الانتصارات في جميع المباريات.
يذكر أن هذا الفوز أنهى
صيام
بنزيما
الطويل
عن التسجيل، كما ألحق بالنتصر أول هزيمة له في كل البطولات هذا الموسم. (العين)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج
Lebanon 24
نتنياهو: الأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج
29/10/2025 00:50:48
29/10/2025 00:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يسعى لتحقيق الفوز الخامس أمام الفتح
Lebanon 24
النصر يسعى لتحقيق الفوز الخامس أمام الفتح
29/10/2025 00:50:48
29/10/2025 00:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تدخل بنزيما لتعيين مدرب ريال مدريد السابق في نادي الاتحاد؟
Lebanon 24
هل تدخل بنزيما لتعيين مدرب ريال مدريد السابق في نادي الاتحاد؟
29/10/2025 00:50:48
29/10/2025 00:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يعتلي صدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه على الزوراء
Lebanon 24
النصر يعتلي صدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه على الزوراء
29/10/2025 00:50:48
29/10/2025 00:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مهاجم الاتحاد
نادي الاتحاد
كريم بنزيما
كلاسيكو
الحرمين
كريم بن
بنزيما
الطويل
قد يعجبك أيضاً
الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك
Lebanon 24
الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك
16:56 | 2025-10-28
28/10/2025 04:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت
Lebanon 24
أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت
15:16 | 2025-10-28
28/10/2025 03:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال
Lebanon 24
طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال
14:14 | 2025-10-28
28/10/2025 02:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
Lebanon 24
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
11:00 | 2025-10-28
28/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
10:22 | 2025-10-28
28/10/2025 10:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
Lebanon 24
أُصيب بعدوى... نقل رئيس جمهوريّة إلى المستشفى
07:22 | 2025-10-28
28/10/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
Lebanon 24
إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... ماذا طلبت خلال زيارتها للمسؤولين في لبنان؟
06:23 | 2025-10-28
28/10/2025 06:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
Lebanon 24
آخر المعلومات... ما جديد قضية إختفاء أوستن تايس؟
09:00 | 2025-10-28
28/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
Lebanon 24
توقف حركة بيع الذهب والفضة في لبنان
02:30 | 2025-10-28
28/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:56 | 2025-10-28
الاتحاد يطرد النصر ويتأهل لرباعية كأس الملك
15:16 | 2025-10-28
أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت
14:14 | 2025-10-28
طبيب يكشف سر أزمة لامين يامال
11:00 | 2025-10-28
كارثة... حارس فريق إيطاليّ شهير تسبّب في وفاة رجل مسنّ!
10:22 | 2025-10-28
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
08:13 | 2025-10-28
بصورة مثيرة.. "كنتاكي" تسخر من لامين جمال
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 00:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 00:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 00:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24