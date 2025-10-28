كشف أسباب تخطي الاتحاد للنصر.. بنزيما: لم يكن الفوز سهلاً

Advertisement

كشف الفرنسي ، قائد ، عن أسباب تفوق فريقه على النصر في كأس خادم الشريفين، الذي انتهى بفوز "النمور" بهدفين مقابل هدف.وقال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نعلم أن المباراة كانت صعبة أمام مجموعة مميزة للغاية، ولم يكن الفوز سهلاً لأن النصر قدم أداءً رائعاً".وأضاف : "لكننا فعلنا ما قلناه منذ البداية بأننا نريد أن ننجح"، مشيراً إلى أن الفريق يعمل حالياً تحت قيادة مدرب جديد بطريقة مختلفة سيرجيو كونسيساو ويحاول تحقيق الانتصارات في جميع المباريات.يذكر أن هذا الفوز أنهى بنزيما عن التسجيل، كما ألحق بالنتصر أول هزيمة له في كل البطولات هذا الموسم. (العين)