رياضة

بعد خسارة النصر أمام الاتحاد.. رونالدو يواصل أرقامه الكارثية

Lebanon 24
29-10-2025 | 01:58
واصل كريستيانو رونالدو سجله الكارثي بعدما خسر النصر أمام الاتحاد بنتيجة 1-2 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليودّع البطولة مبكراً في واحدة من أكثر الليالي قسوة على جماهيره.
رغم تقدمه بهدف مبكر، فإن الفريق لم يتمكن من الحفاظ على تفوقه أمام إصرار الاتحاد الذي قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني، ليواصل تفوقه التاريخي في مواجهاته الإقصائية أمام النصر.
هذه الخسارة لم تكن عادية بالنسبة للفريق العاصمي، إذ جاءت لتكرّس سلسلة من الإخفاقات المتتالية منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه مطلع عام 2023. فالنصر، رغم إنفاقه الكبير على الصفقات واستقدامه أسماء عالمية، فشل في حصد أي لقب رسمي خلال ثلاث سنوات كاملة، وهو ما جعل الضغوط تتصاعد على إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على حد سواء.

ورغم محاولات رونالدو قيادة الفريق نحو الألقاب، إلا أن الأرقام تكشف واقعاً مقلقاً، فالنجم البرتغالي خسر 13 بطولة رسمية منذ وصوله إلى الرياض، تشمل الدوري السعودي في مواسم 2023، 2024 و2025، وكأس الملك في أربعة مواسم متتالية، والسوبر السعودي أربع مرات، إضافة إلى نسختين من دوري أبطال آسيا.

ورغم تسجيله عشرات الأهداف وتألقه الفردي، فإن ذلك لم يُترجم إلى بطولات جماعية توازي طموحاته أو طموحات جماهير النصر.

 

جماهير النادي بدورها أبدت غضباً واسعاً بعد الخروج الجديد، معتبرة أن الفريق يعاني من غياب التوازن في الأداء وافتقاده للحلول في المباريات الكبرى، بينما دعت أصوات أخرى إلى مراجعة شاملة للمشروع الرياضي بأكمله. 

أما رونالدو، الذي بدا متأثراً عقب صافرة النهاية، فقد اكتفى بمصافحة زملائه وغادر الملعب دون تصريحات، في مشهد يلخص حجم الإحباط الذي يعيشه الفريق.

ويبدو أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل النصر ورونالدو معاً، خصوصاً مع تراجع الثقة الجماهيرية وتزايد الشكوك حول قدرة المشروع الحالي على تحقيق البطولات، بين طموح لاعب يبحث عن إنجاز جديد في نهاية مسيرته، ونادٍ يسعى لاستعادة هيبته المحلية والقارية.
