رياضة
رددها 3 مرات... ما الكلمة التي همس بها رونالدو قبل ركلته المصيرية ضد الاتحاد؟
Lebanon 24
29-10-2025
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر
كريستيانو رونالدو
جانبا نادرا من تركيزه وقوته الذهنية، عندما رصدته الكاميرات وهو يردد كلمات تحفيزية لنفسه قبل تسديد ركلة حرة مصيرية خلال مواجهة فريقه النصر ضد الاتحاد.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب "الأول بارك" في
الرياض
ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ملك
السعودية
، تحصل النصر على ضربة حرة على مشارف منطقة الجزاء، وهي فرصة مثالية لتخصص
رونالدو
.
وكان يتحتم على "الدون" تحويل الركلة إلى هدف كي يجنب فريقه الخسارة وتمديد المباراة لأشواط إضافية.
وقبل أن يطلق الحكم صافرته لتنفيذ الركلة الحرة، ظهر رونالدو وهو يحفز نفسه بصوت خافت، مرددا ثلاث مرات: "ستسجل!".
ورغم إصرار "الدون" ومحاولته الجادة لإنقاذ فريقه في اللحظات الأخيرة، ارتطمت تسديدته القوية بحائط صد لاعبي الاتحاد وطارت بعيدا عن المرمى، لتطيح بآمال النصر في الاستمرار بالبطولة. (روسيا اليوم)
كريستيانو رونالدو
