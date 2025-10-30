25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد "صفعة" الكلاسيكو أمام "الريال".. برشلونة يتلقى ضربة جديدة
Lebanon 24
30-10-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
برشلونة الإسباني
إصابة نجمه الشاب
بيدري
غونزاليس بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، ليتلقى الفريق ضربة جديدة عقب خسارته أمام
ريال مدريد
في "الكلاسيكو" بهدفين لهدف.
Advertisement
وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أكدت الإصابة، من دون تحديد مدة الغياب، في حين رجّحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تمتد فترة تعافي اللاعب حتى ما بعد التوقف الدولي في الشهر المقبل.
وكان بيدري قد تعرض للطرد في مباراة الكلاسيكو، ما كان سيحرمه من مواجهة إلتشي المقبلة، فيما سيغيب أيضًا عن مباراتي كلوب بروج في
دوري أبطال أوروبا
وسيلتا فيغو في
الدوري الإسباني
.
وبإصابة بيدري، يرتفع عدد المصابين في صفوف
برشلونة
إلى ثمانية لاعبين، من بينهم ليفاندوفسكي، رافينيا، غافي، وتير شتيغن، مع ترجيحات بعودة ليفاندوفسكي فقط إلى التشكيلة في المباراة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
Lebanon 24
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
30/10/2025 09:18:42
30/10/2025 09:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
Lebanon 24
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
30/10/2025 09:18:42
30/10/2025 09:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تتلقى ضربة جديدة.. ماذا بعد "عودة العقوبات"؟
Lebanon 24
إيران تتلقى ضربة جديدة.. ماذا بعد "عودة العقوبات"؟
30/10/2025 09:18:42
30/10/2025 09:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة الكلاسيكو.. إعلام برشلونة يهاجم لامين يامال
Lebanon 24
بعد خسارة الكلاسيكو.. إعلام برشلونة يهاجم لامين يامال
30/10/2025 09:18:42
30/10/2025 09:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
برشلونة الإسباني
الدوري الإسباني
نادي برشلونة
أوروبا
الريال
تابع
قد يعجبك أيضاً
قائد ريال مدريد يتخذ خطوة للصلح مع يامال.. ورد فعل الاخير مستغرب
Lebanon 24
قائد ريال مدريد يتخذ خطوة للصلح مع يامال.. ورد فعل الاخير مستغرب
03:16 | 2025-10-30
30/10/2025 03:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية
Lebanon 24
خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية
01:39 | 2025-10-30
30/10/2025 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
Lebanon 24
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
16:41 | 2025-10-29
29/10/2025 04:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيبته مذيعة وسيدة أعمال.. فينيسيوس جونيور يعلن ارتباطه رسمياً (صور)
Lebanon 24
حبيبته مذيعة وسيدة أعمال.. فينيسيوس جونيور يعلن ارتباطه رسمياً (صور)
14:39 | 2025-10-29
29/10/2025 02:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رددها 3 مرات... ما الكلمة التي همس بها رونالدو قبل ركلته المصيرية ضد الاتحاد؟
Lebanon 24
رددها 3 مرات... ما الكلمة التي همس بها رونالدو قبل ركلته المصيرية ضد الاتحاد؟
11:51 | 2025-10-29
29/10/2025 11:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:16 | 2025-10-30
قائد ريال مدريد يتخذ خطوة للصلح مع يامال.. ورد فعل الاخير مستغرب
01:39 | 2025-10-30
خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية
16:41 | 2025-10-29
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
14:39 | 2025-10-29
حبيبته مذيعة وسيدة أعمال.. فينيسيوس جونيور يعلن ارتباطه رسمياً (صور)
11:51 | 2025-10-29
رددها 3 مرات... ما الكلمة التي همس بها رونالدو قبل ركلته المصيرية ضد الاتحاد؟
08:19 | 2025-10-29
فضيحة جديدة تهز الـNBA.. القبض على نجم دالاس مافريكس في المطار
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 09:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 09:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 09:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24