بعد "صفعة" الكلاسيكو أمام "الريال".. برشلونة يتلقى ضربة جديدة

أعلن نادي إصابة نجمه الشاب غونزاليس بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، ليتلقى الفريق ضربة جديدة عقب خسارته أمام في "الكلاسيكو" بهدفين لهدف.وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أكدت الإصابة، من دون تحديد مدة الغياب، في حين رجّحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تمتد فترة تعافي اللاعب حتى ما بعد التوقف الدولي في الشهر المقبل.وكان بيدري قد تعرض للطرد في مباراة الكلاسيكو، ما كان سيحرمه من مواجهة إلتشي المقبلة، فيما سيغيب أيضًا عن مباراتي كلوب بروج في وسيلتا فيغو في .وبإصابة بيدري، يرتفع عدد المصابين في صفوف إلى ثمانية لاعبين، من بينهم ليفاندوفسكي، رافينيا، غافي، وتير شتيغن، مع ترجيحات بعودة ليفاندوفسكي فقط إلى التشكيلة في المباراة المقبلة.