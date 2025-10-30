خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية



وحقق كريستال بالاس انتصارا ثمينا ومستحقا بنتيجة 3 - صفر على ليفربول، مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ليصعد إلى دور الثمانية من البطولة. عمق كريستال بالاس جراح مضيفه ، بعدما أطاح به من دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .وحقق كريستال بالاس انتصارا ثمينا ومستحقا بنتيجة 3 - صفر على ليفربول، مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ليصعد إلى دور الثمانية من البطولة.

ويعد هذا الفوز هو الثالث لكريستال بالاس، حامل لقب كأس ، على ليفربول في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية مطلع الموسم، ثم فاز عليه 2 - 1 في الشهر الماضي، وتواصلت بعدها سلسلة هزائم فريق المدرب رينيه في البطولة، بخسارته ثلاث مباريات متتالية.



واستغل كريستال بالاس إراحة سلوت لنجومه الأساسيين، ليحرز إسماعيلا سار الهدفين الأول والثاني للفريق الضيف في الدقيقتين 41 و45 على التوالي.



وتضاعفت معاناة ليفربول عندما اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد أمارا ناللو في الدقيقة 79، قبل أن يضيف يريمي بينو الهدف الثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 88.



ومن المقرر أن يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه كارديف سيتي، أحد أندية تشامبيونشيب، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.