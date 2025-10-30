Advertisement

رياضة

خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية

Lebanon 24
30-10-2025 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1435796-638974069356684049.webp
Doc-P-1435796-638974069356684049.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمق كريستال بالاس جراح مضيفه ليفربول، بعدما أطاح به من دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم.
Advertisement


وحقق كريستال بالاس انتصارا ثمينا ومستحقا بنتيجة 3 - صفر على ليفربول، مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ليصعد إلى دور الثمانية من البطولة.
ويعد هذا الفوز هو الثالث لكريستال بالاس، حامل لقب كأس إنكلترا، على ليفربول في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية مطلع الموسم، ثم فاز عليه 2 - 1 في الدوري الإنكليزي الشهر الماضي،  وتواصلت بعدها سلسلة هزائم فريق المدرب الهولندي رينيه سلوت في البطولة، بخسارته ثلاث مباريات متتالية.

واستغل كريستال بالاس إراحة سلوت لنجومه الأساسيين، ليحرز إسماعيلا سار الهدفين الأول والثاني للفريق الضيف في الدقيقتين 41 و45 على التوالي.

وتضاعفت معاناة ليفربول عندما اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد أمارا ناللو في الدقيقة 79، قبل أن يضيف يريمي بينو الهدف الثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 88.

ومن المقرر أن يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه كارديف سيتي، أحد أندية دوري تشامبيونشيب، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.
مواضيع ذات صلة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تطلق النسخة الإنكليزية لموقعها الإلكتروني
lebanon 24
30/10/2025 09:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" استقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير صيدا
lebanon 24
30/10/2025 09:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باللغة الإنكليزية.. مادورو يوجه نداء إلى الولايات المتحدة: "أرجوكم لا للحرب"
lebanon 24
30/10/2025 09:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في أغلى صفقة بتاريخ الكرة الإنكليزية.. إيزاك إلى ليفربول
lebanon 24
30/10/2025 09:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنكليزي

لكرة القدم

كرة القدم

الهولندي

إسماعيل

ليفربول

إنكليزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:16 | 2025-10-30
00:00 | 2025-10-30
16:41 | 2025-10-29
14:39 | 2025-10-29
11:51 | 2025-10-29
08:19 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24