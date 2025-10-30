قائد ريال مدريد يتخذ خطوة للصلح مع يامال.. ورد فعل الاخير مستغرب



وشهدت مباراة وبرشلونة والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 2-1 مشادات قوية بين لاعبي الفريقين بسبب تصريحات يامال قبل المباراة والتي اتهم فيها الغريم بـ"السرقة والفساد". كشفت تقارير صحافية أن قائد ألغى متابعة زميله في المنتخب ونجم عقب مشادتهما في مباراة الفريقين بالـ" "، قبل أن يعيدها مجددًا لكن الأخير تجاهله.وشهدت مباراة وبرشلونة والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 2-1 مشادات قوية بين لاعبي الفريقين بسبب تصريحات يامال قبل المباراة والتي اتهم فيها الغريم بـ"السرقة والفساد".

وكانت غرفة ملابس محتقنة تجاه اللاعب الشاب بعد تصريحاته النارية، إذ يرون أنه أساء إلى مؤسسة النادي العاصمي، وهذا ما دفعهم إلى مواجهته بعد المباراة بالقول له "أنت تتكلم كثيراً.. لقد انكشفت الآن".



وفاز ريال مدريد على برشلونة يوم السبت لأول مرة بعد 4 خسائر متتالية في كافة البطولات المحلية الموسم الماضي، ليتصدر برصيد 27 نقطة ومتفوقاً على غريمه التقليدي بخمس نقاط بعد مرور 10 جولات من بداية المسابقة.