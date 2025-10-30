26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قائد ريال مدريد يتخذ خطوة للصلح مع يامال.. ورد فعل الاخير مستغرب
Lebanon 24
30-10-2025
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحافية أن
داني كارفخال
قائد
ريال مدريد الإسباني
ألغى متابعة زميله في المنتخب ونجم
برشلونة
لامين يامال
عقب مشادتهما في مباراة الفريقين بالـ"
كلاسيكو
"، قبل أن يعيدها مجددًا لكن الأخير تجاهله.
Advertisement
وشهدت مباراة
ريال مدريد
وبرشلونة
يوم الأحد
والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 2-1 مشادات قوية بين لاعبي الفريقين بسبب تصريحات يامال قبل المباراة والتي اتهم فيها الغريم بـ"السرقة والفساد".
وكانت غرفة ملابس
ريال
مدريد
محتقنة تجاه اللاعب الشاب بعد تصريحاته النارية، إذ يرون أنه أساء إلى مؤسسة النادي العاصمي، وهذا ما دفعهم إلى مواجهته بعد المباراة بالقول له "أنت تتكلم كثيراً.. لقد انكشفت الآن".
وفاز ريال مدريد على برشلونة يوم السبت لأول مرة بعد 4 خسائر متتالية في كافة البطولات المحلية الموسم الماضي، ليتصدر
الدوري الإسباني
برصيد 27 نقطة ومتفوقاً على غريمه التقليدي بخمس نقاط بعد مرور 10 جولات من بداية المسابقة.
مواضيع ذات صلة
بلينغهام يقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس
Lebanon 24
بلينغهام يقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس
30/10/2025 13:14:13
30/10/2025 13:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال
Lebanon 24
فينيسيوس ومبابي يقودان ريال مدريد لتجاوز فياريال
30/10/2025 13:14:13
30/10/2025 13:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
30/10/2025 13:14:13
30/10/2025 13:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
30/10/2025 13:14:13
30/10/2025 13:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد الإسباني
الدوري الإسباني
داني كارفخال
لامين يامال
ريال مدريد
يوم الأحد
برشلونة
كلاسيكو
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليفربول يعيش أسوأ أيامه.. ومواجهات قاسية في انتظاره
Lebanon 24
ليفربول يعيش أسوأ أيامه.. ومواجهات قاسية في انتظاره
06:59 | 2025-10-30
30/10/2025 06:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
05:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية
Lebanon 24
خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية
01:39 | 2025-10-30
30/10/2025 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "صفعة" الكلاسيكو أمام "الريال".. برشلونة يتلقى ضربة جديدة
Lebanon 24
بعد "صفعة" الكلاسيكو أمام "الريال".. برشلونة يتلقى ضربة جديدة
00:00 | 2025-10-30
30/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
Lebanon 24
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
16:41 | 2025-10-29
29/10/2025 04:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:59 | 2025-10-30
ليفربول يعيش أسوأ أيامه.. ومواجهات قاسية في انتظاره
05:30 | 2025-10-30
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
01:39 | 2025-10-30
خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية
00:00 | 2025-10-30
بعد "صفعة" الكلاسيكو أمام "الريال".. برشلونة يتلقى ضربة جديدة
16:41 | 2025-10-29
ستة أشهر وغرامة… لاعب معروف إلى السجن
14:39 | 2025-10-29
حبيبته مذيعة وسيدة أعمال.. فينيسيوس جونيور يعلن ارتباطه رسمياً (صور)
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24