قائد ريال مدريد يتخذ خطوة للصلح مع يامال.. ورد فعل الاخير مستغرب

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:16
كشفت تقارير صحافية أن داني كارفخال قائد ريال مدريد الإسباني ألغى متابعة زميله في المنتخب ونجم برشلونة لامين يامال عقب مشادتهما في مباراة الفريقين بالـ"كلاسيكو"، قبل أن يعيدها مجددًا لكن الأخير تجاهله.
وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 2-1 مشادات قوية بين لاعبي الفريقين بسبب تصريحات يامال قبل المباراة والتي اتهم فيها الغريم بـ"السرقة والفساد".
وكانت غرفة ملابس ريال مدريد محتقنة تجاه اللاعب الشاب بعد تصريحاته النارية، إذ يرون أنه أساء إلى مؤسسة النادي العاصمي، وهذا ما دفعهم إلى مواجهته بعد المباراة بالقول له "أنت تتكلم كثيراً.. لقد انكشفت الآن".

وفاز ريال مدريد على برشلونة يوم السبت لأول مرة بعد 4 خسائر متتالية في كافة البطولات المحلية الموسم الماضي، ليتصدر الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة ومتفوقاً على غريمه التقليدي بخمس نقاط بعد مرور 10 جولات من بداية المسابقة.
 
