ليفربول يعيش أسوأ أيامه.. ومواجهات قاسية في انتظاره

الهزيمة هي السادسة لليفربول هذا الموسم: أربع متتالية في الدوري، وواحدة في ، وواحدة في ، إضافةً إلى خسارة الدرع الخيرية بركلات الترجيح.كريستال بالاس كان "الأكثر إضرارًا" بليفربول: فاز عليه مرتين في الدوري، أقصاه من الرابطة، وحرمه من الدرع بالترجيح.وبهذه البداية، سجّل آرني ما وُصف بأنه "رقم كارثي"، إذ صار ليفربول الأكثر تلقّيًا للهزائم بين كبار الدوريات الخمسة في جميع المسابقات.بالتوازي، الاستحقاقات المقبلة لا ترحم، حيث يستضيف ، ثم يحلّ ضيفًا على ، وبينهما يستقبل في مرحلة المجموعات.