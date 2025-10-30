24
رياضة
ليفربول يعيش أسوأ أيامه.. ومواجهات قاسية في انتظاره
Lebanon 24
30-10-2025
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى
ليفربول
خسارة قاسية أمام
كريستال بالاس
3-0 في دور الـ16 لكأس الرابطة، ليخرج رسميًا من أول بطولة هذا الموسم.
الهزيمة هي السادسة لليفربول هذا الموسم: أربع متتالية في الدوري، وواحدة في
دوري الأبطال
، وواحدة في
كأس الرابطة
، إضافةً إلى خسارة الدرع الخيرية بركلات الترجيح.
كريستال بالاس كان "الأكثر إضرارًا" بليفربول: فاز عليه مرتين في الدوري، أقصاه من الرابطة، وحرمه من الدرع بالترجيح.
وبهذه البداية، سجّل
الهولندي
آرني
سلوت
ما وُصف بأنه "رقم كارثي"، إذ صار ليفربول الأكثر تلقّيًا للهزائم بين كبار الدوريات الخمسة في جميع المسابقات.
بالتوازي، الاستحقاقات المقبلة لا ترحم، حيث يستضيف
أستون فيلا
، ثم يحلّ ضيفًا على
مانشستر سيتي
، وبينهما يستقبل
ريال مدريد
في مرحلة المجموعات.
