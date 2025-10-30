24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ضربة قاسية للباريسي.. دويه يغيب لأسابيع
Lebanon 24
30-10-2025
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نادي باريس سان جيرمان
رسمياً عن إصابة لاعب فريقه
ديزيريه
دويه بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، مما سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.
Advertisement
وجرت الإصابة خلال المباراة التي جمعت
الفريق الباريسي
بنظيره
لوريان
في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).
وتُعد هذه الإصابة هي الثانية للاعب في غضون شهر واحد، بعدما أصيب مطلع أكتوبر الماضي في عضلة أسفل الساق اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي. (بي ان سبورتس)
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية
Lebanon 24
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية
30/10/2025 21:50:35
30/10/2025 21:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعرضنا لضربة قاسية وتعافينا منها".. ماذا كشف رعد عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
"تعرضنا لضربة قاسية وتعافينا منها".. ماذا كشف رعد عن "حزب الله"؟
30/10/2025 21:50:35
30/10/2025 21:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تعمل على إنشاء 5 بلدات يهودية على أراضي قرى بدوية في النقب بعد إخلاء سكانها منه
Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تعمل على إنشاء 5 بلدات يهودية على أراضي قرى بدوية في النقب بعد إخلاء سكانها منه
30/10/2025 21:50:35
30/10/2025 21:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
باللون الابيض.. ميغان ماركل للمرة الأولى في أسبوع الموضة الباريسي
Lebanon 24
باللون الابيض.. ميغان ماركل للمرة الأولى في أسبوع الموضة الباريسي
30/10/2025 21:50:35
30/10/2025 21:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الفريق الباريسي
ديزيريه دوي
سان جيرمان
أعلن نادي
✨ الخلف
ديزيريه
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
Lebanon 24
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
15:15 | 2025-10-30
30/10/2025 03:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
Lebanon 24
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
14:26 | 2025-10-30
30/10/2025 02:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ميسي... لاعب يحصل على ثاني أعلى أجر في الدوريّ الأميركيّ من هو؟
Lebanon 24
بعد ميسي... لاعب يحصل على ثاني أعلى أجر في الدوريّ الأميركيّ من هو؟
12:44 | 2025-10-30
30/10/2025 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
Lebanon 24
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
11:18 | 2025-10-30
30/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
Lebanon 24
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
11:15 | 2025-10-30
30/10/2025 11:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
15:15 | 2025-10-30
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
14:26 | 2025-10-30
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
12:44 | 2025-10-30
بعد ميسي... لاعب يحصل على ثاني أعلى أجر في الدوريّ الأميركيّ من هو؟
11:18 | 2025-10-30
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
11:15 | 2025-10-30
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
10:31 | 2025-10-30
بعشرة لاعبين.. فلامينغو يصعد إلى نهائي الليبرتادوريس
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24