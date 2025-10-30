Advertisement

رياضة

ضربة قاسية للباريسي.. دويه يغيب لأسابيع

Lebanon 24
30-10-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1435987-638974356985245613.png
Doc-P-1435987-638974356985245613.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي باريس سان جيرمان رسمياً عن إصابة لاعب فريقه ديزيريه دويه بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، مما سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.
Advertisement

وجرت الإصابة خلال المباراة التي جمعت الفريق الباريسي بنظيره لوريان في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتُعد هذه الإصابة هي الثانية للاعب في غضون شهر واحد، بعدما أصيب مطلع أكتوبر الماضي في عضلة أسفل الساق اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي. (بي ان سبورتس)
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية
lebanon 24
30/10/2025 21:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"تعرضنا لضربة قاسية وتعافينا منها".. ماذا كشف رعد عن "حزب الله"؟
lebanon 24
30/10/2025 21:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تعمل على إنشاء 5 بلدات يهودية على أراضي قرى بدوية في النقب بعد إخلاء سكانها منه
lebanon 24
30/10/2025 21:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
باللون الابيض.. ميغان ماركل للمرة الأولى في أسبوع الموضة الباريسي
lebanon 24
30/10/2025 21:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الفريق الباريسي

ديزيريه دوي

سان جيرمان

أعلن نادي

✨ الخلف

ديزيريه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:15 | 2025-10-30
14:26 | 2025-10-30
12:44 | 2025-10-30
11:18 | 2025-10-30
11:15 | 2025-10-30
10:31 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24