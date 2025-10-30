ضربة قاسية للباريسي.. دويه يغيب لأسابيع

Advertisement

أعلن رسمياً عن إصابة لاعب فريقه دويه بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، مما سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.وجرت الإصابة خلال المباراة التي جمعت بنظيره في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).وتُعد هذه الإصابة هي الثانية للاعب في غضون شهر واحد، بعدما أصيب مطلع أكتوبر الماضي في عضلة أسفل الساق اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي. (بي ان سبورتس)