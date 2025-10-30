24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعشرة لاعبين.. فلامينغو يصعد إلى نهائي الليبرتادوريس
Lebanon 24
30-10-2025
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفظ
نادي فلامينغو البرازيلي
بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس، رغم تعادله السلبي (0-0) مع مضيفه راسينغ كلوب الأرجنتيني في إياب نصف النهائي.
Advertisement
وتحمل "الروبرو نيغرو" ضغطاً كبيراً بعد طرد لاعبهم غونزالو بلاتا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 56، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط، لكن دفاعه الصلب حمى الشباك وحافظ على التعادل الذي ضمن التأهل بفضل فوزه في الذهاب (1-0).
وبانتظار الفائز من مواجهة بالمراس وليغا دي كيتو، يستعد فلامينغو لخوض نهائي البطولة القاري الأبرز في أميركا الجنوبية.
مواضيع ذات صلة
بإشراف حزب الله.. هكذا يصعّد الحوثيون في اليمن
Lebanon 24
بإشراف حزب الله.. هكذا يصعّد الحوثيون في اليمن
30/10/2025 21:50:45
30/10/2025 21:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
30/10/2025 21:50:45
30/10/2025 21:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ترامب يصعد الطائرة الرئاسية بخطوات سريعة وسط تحذيرات أمنية
Lebanon 24
بالفيديو: ترامب يصعد الطائرة الرئاسية بخطوات سريعة وسط تحذيرات أمنية
30/10/2025 21:50:45
30/10/2025 21:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
30/10/2025 21:50:45
30/10/2025 21:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي فلامينغو البرازيلي
نادي فلامينغو
الأرجنتين
أرجنتيني
البرازيل
الحمرا
بالمر
دوريس
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
Lebanon 24
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
15:15 | 2025-10-30
30/10/2025 03:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
Lebanon 24
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
14:26 | 2025-10-30
30/10/2025 02:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ميسي... لاعب يحصل على ثاني أعلى أجر في الدوريّ الأميركيّ من هو؟
Lebanon 24
بعد ميسي... لاعب يحصل على ثاني أعلى أجر في الدوريّ الأميركيّ من هو؟
12:44 | 2025-10-30
30/10/2025 12:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
Lebanon 24
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
11:18 | 2025-10-30
30/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
Lebanon 24
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
11:15 | 2025-10-30
30/10/2025 11:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:15 | 2025-10-30
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
14:26 | 2025-10-30
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
12:44 | 2025-10-30
بعد ميسي... لاعب يحصل على ثاني أعلى أجر في الدوريّ الأميركيّ من هو؟
11:18 | 2025-10-30
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
11:15 | 2025-10-30
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
09:35 | 2025-10-30
ضربة قاسية للباريسي.. دويه يغيب لأسابيع
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24