بعشرة لاعبين.. فلامينغو يصعد إلى نهائي الليبرتادوريس

احتفظ بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس، رغم تعادله السلبي (0-0) مع مضيفه راسينغ كلوب الأرجنتيني في إياب نصف النهائي.وتحمل "الروبرو نيغرو" ضغطاً كبيراً بعد طرد لاعبهم غونزالو بلاتا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 56، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط، لكن دفاعه الصلب حمى الشباك وحافظ على التعادل الذي ضمن التأهل بفضل فوزه في الذهاب (1-0).وبانتظار الفائز من مواجهة بالمراس وليغا دي كيتو، يستعد فلامينغو لخوض نهائي البطولة القاري الأبرز في أميركا الجنوبية.