مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"

وضمت قائمة أساطير مودريتش خمسة أسماء تركت بصمة عميقة في مسيرته، حيث تصدرهم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي وصفه بـ"السحر المتحرك"، معتبراً أنه كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلته يعشق كرة القدم منذ طفولته.كما شملت القائمة فرانشيسكو توتي الذي رآه نموذجاً للفن والولاء، والبرازيلي رونالدو نازاريو الذي اعتبره "الظاهرة" الحقيقية ومصدر إلهامه الأول في الهجوم رغم الإصابات التي عانى منها.ولم ينس مودريتش جذوره الكرواتية، فاختار مواطنه زفونيمير بوبان الذي قاد الجيل الذهبي لكرواتيا في مونديال 1998، واعتبره المصدر الذي ألهمه وأبناء جيله لحلم بأن يصبحوا لاعبين كباراً.أما الاسم الخامس فكان لمدربه السابق في زين الدين زيدان، الذي قال عنه إن "كل نصيحة يقدمها تشبه غبار "، معتبراً إياه قدوته منذ الطفولة وأحد أفضل من لمسوا في التاريخ.ويعد تجاهل مودريتش لزميله السابق رونالدو ومنافسه التقليدي ميسي مفاجأة لافتة، خاصة أنهما يسيطران على أغلب قوائم الأساطير في العقدين الماضيين، مما يكشف عن رؤية مختلفة للنجم الكرواتي تقدم الجانب الفني والإلهامي على الأرقام القياسية والإنجازات. (الجزيرة)