مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"

Lebanon 24
30-10-2025 | 11:15
في مفاجأة كروية كبيرة، كشف النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن قائمته الشخصية لأعظم خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم، متجاهلاً الثنائي الحديث ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في خطوة تعكس ذوقه الكلاسيكي وتكوينه الفني المختلف.
وضمت قائمة أساطير مودريتش خمسة أسماء تركت بصمة عميقة في مسيرته، حيث تصدرهم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي وصفه بـ"السحر المتحرك"، معتبراً أنه كان أحد الأسباب الرئيسية التي جعلته يعشق كرة القدم منذ طفولته.

كما شملت القائمة الإيطالي فرانشيسكو توتي الذي رآه نموذجاً للفن والولاء، والبرازيلي رونالدو نازاريو الذي اعتبره "الظاهرة" الحقيقية ومصدر إلهامه الأول في الهجوم رغم الإصابات التي عانى منها.

ولم ينس مودريتش جذوره الكرواتية، فاختار مواطنه زفونيمير بوبان الذي قاد الجيل الذهبي لكرواتيا في مونديال 1998، واعتبره المصدر الذي ألهمه وأبناء جيله لحلم بأن يصبحوا لاعبين كباراً.

أما الاسم الخامس فكان لمدربه السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان، الذي قال عنه إن "كل نصيحة يقدمها تشبه غبار الذهب"، معتبراً إياه قدوته منذ الطفولة وأحد أفضل من لمسوا الكرة في التاريخ.

ويعد تجاهل مودريتش لزميله السابق رونالدو ومنافسه التقليدي ميسي مفاجأة لافتة، خاصة أنهما يسيطران على أغلب قوائم الأساطير في العقدين الماضيين، مما يكشف عن رؤية مختلفة للنجم الكرواتي تقدم الجانب الفني والإلهامي على الأرقام القياسية والإنجازات. (الجزيرة)
