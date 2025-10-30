24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد ميسي... لاعب يحصل على ثاني أعلى أجر في الدوريّ الأميركيّ من هو؟
Lebanon 24
30-10-2025
|
12:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتصدر
سون هيونغ مين
مهاجم فريق
لوس أنجلوس
الأميركي
لكرة القدم
، قائمة أغلى صفقات الصيف في الدوري الأميركي، براتب يبلغ 10 ملايين و368 ألفا و750 دولاراً وتعويض إجمالي قدره 11 مليونا و152 ألفا و852 دولاراً، ليصبح بذلك ثاني أعلى لاعب أجرا بعد
ليونيل ميسي
، لاعب
إنتر ميامي
.
Advertisement
في المقابل، يحصل
ميسي
على راتب يبلغ 12 مليون دولار مع تعويض إجمالي يصل إلى 20 مليونا و446 ألفا و667 دولارا من نادي
إنتر
ميامي. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
Lebanon 24
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
30/10/2025 21:51:05
30/10/2025 21:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هالاند يطارد رقم ميسي التاريخي في دوري الأبطال
Lebanon 24
هالاند يطارد رقم ميسي التاريخي في دوري الأبطال
30/10/2025 21:51:05
30/10/2025 21:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل تاريخ دوري الأبطال.. هالاند يتفوق على ميسي
Lebanon 24
دخل تاريخ دوري الأبطال.. هالاند يتفوق على ميسي
30/10/2025 21:51:05
30/10/2025 21:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
Lebanon 24
سالم الدوسري يقترب من لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية
30/10/2025 21:51:05
30/10/2025 21:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سون هيونغ مين
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
لكرة القدم
لوس أنجلوس
هيونغ مين
كرة القدم
ليونيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
Lebanon 24
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
15:15 | 2025-10-30
30/10/2025 03:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
Lebanon 24
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
14:26 | 2025-10-30
30/10/2025 02:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
Lebanon 24
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
11:18 | 2025-10-30
30/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
Lebanon 24
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
11:15 | 2025-10-30
30/10/2025 11:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعشرة لاعبين.. فلامينغو يصعد إلى نهائي الليبرتادوريس
Lebanon 24
بعشرة لاعبين.. فلامينغو يصعد إلى نهائي الليبرتادوريس
10:31 | 2025-10-30
30/10/2025 10:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:15 | 2025-10-30
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
14:26 | 2025-10-30
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
11:18 | 2025-10-30
عمره 15 سنة فقط.. شاهدوا سيارة نجل رونالدو الفارهة التي يملكها أيضا صلاح وميسي (صورة)
11:15 | 2025-10-30
مفاجأة مودريتش.. قائمة أساطير كرة القدم "بلا ميسي ولا رونالدو"
10:31 | 2025-10-30
بعشرة لاعبين.. فلامينغو يصعد إلى نهائي الليبرتادوريس
09:35 | 2025-10-30
ضربة قاسية للباريسي.. دويه يغيب لأسابيع
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24