رياضة

بعد ميسي... لاعب يحصل على ثاني أعلى أجر في الدوريّ الأميركيّ من هو؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 12:44
يتصدر سون هيونغ مين مهاجم فريق لوس أنجلوس الأميركي لكرة القدم، قائمة أغلى صفقات الصيف في الدوري الأميركي، براتب يبلغ 10 ملايين و368 ألفا و750 دولاراً وتعويض إجمالي قدره 11 مليونا و152 ألفا و852 دولاراً، ليصبح بذلك ثاني أعلى لاعب أجرا بعد ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي.
في المقابل، يحصل ميسي على راتب يبلغ 12 مليون دولار مع تعويض إجمالي يصل إلى 20 مليونا و446 ألفا و667 دولارا من نادي إنتر ميامي. (العربية)
 
 
 
