رياضة

في دولة عربيّة... هل سيخوض برشلونة مباراة وديّة؟

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:00
أفادت تقارير صحافية إسبانية، أنّ نادي برشلونة سيخوض مباراة ودية في إحدى الدول العربية، لكنه حتى الآن لا يُعدّ خيارا جادا، وسيكون للمدرب هانزي فليك الكلمة الفاصلة في القرار.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد تلقى برشلونة فعلا عرضا محددا لخوض مباراة ودية في المغرب، لكن تنفيذها مشروط بخروج الفريق مبكرا من دوري الأبطال وتحديدا إذا خرج في دور الـ16 أو قبله. (روسيا اليوم)
