رياضة
في دولة عربيّة... هل سيخوض برشلونة مباراة وديّة؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
00:00
A-
A+
أفادت تقارير صحافية إسبانية، أنّ
نادي برشلونة
سيخوض مباراة ودية في إحدى
الدول العربية
، لكنه حتى الآن لا يُعدّ خيارا جادا، وسيكون للمدرب
هانزي فليك
الكلمة الفاصلة في القرار.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد تلقى
برشلونة
فعلا عرضا محددا لخوض مباراة ودية في
المغرب
، لكن تنفيذها مشروط بخروج الفريق مبكرا من
دوري الأبطال
وتحديدا إذا خرج في دور الـ16 أو قبله. (روسيا اليوم)
