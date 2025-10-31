Advertisement

رياضة

ألونسو يتخذ قراره بشأن "تأديب فينيسيوس"

Lebanon 24
31-10-2025 | 08:05
أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو أن الجدل المثار حول تصرف فينيسيوس جونيور خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة "طوي بالكامل"، مشيرا إلى أن المهاجم البرازيلي "لن يواجه أي إجراءات تأديبية".
وكان فينيسيوس قد انفعل بشدة عند استبداله بزميله ومواطنه رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة التي انتهت بفوز "الملكي" 2-1، وعبر عن غضبه بكلمات غاضبة وهو يغادر الملعب، حيث قال: "أنا؟ مستر؟ أنا مجددا؟ اذهب إلى...! دائما أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!"، ثم توجّه مباشرة إلى غرفة الملابس من دون أن يحيّي مدربه.

وبعد 3 أيام، قدم فينيسيوس اعتذارا علنيا، قال فيه: "أعتذر لكل مشجعي ريال مدريد. أحيانا تأخذني الحماسة لأنني أريد دائما الفوز ومساعدة فريقي".
 
وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فالنسيا في الجولة 11 من "الليغا"، أوضح ألونسو أن القضية أغلقت منذ اجتماع الأربعاء الماضي، حين تحدث فينيسيوس أمام الفريق بكلمات صادقة وعاطفية، على حد تعبيره.
 
وقال المدرب الإسباني البالغ من العمر 43 عاما: "عقدنا اجتماعا مع كامل الطاقم واللاعبين، وألقى فينيسيوس خطابا لا تشوبه شائبة. تحدث من القلب، وبالنسبة لي انتهى الأمر منذ ذلك اليوم"، مشددا على أنه لن تكون هناك أي عقوبة أو إجراء تأديبي تجاه اللاعب.

وأضاف ألونسو أنه يشعر "بارتياح كبير" لطريقة تعامل فينيسيوس مع الموقف، واصفا رد فعله بـ"الشجاع"، رغم أنه أشار إلى أن اللاعب "لا يبدو قادرا بعد على تقبل فكرة خسارة مكانته كلاعب لا يمس عند اتخاذ قرارات التبديل".

وختم مدرب ريال مدريد بالقول: "نحن جميعا في قارب واحد ونسير في الاتجاه نفسه. الفريق يركز على أرض الملعب، وهذا هو الأهم. كل اللاعبين يتطلعون للمشاركة، وهذا شيء إيجابي. الآن نواصل المضي قدما نحو أهدافنا، مباراة بعد مباراة". (سكاي نيوز عربية) 
