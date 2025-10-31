ألونسو يتخذ قراره بشأن "تأديب فينيسيوس"



وكان فينيسيوس قد انفعل بشدة عند استبداله بزميله ومواطنه رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة التي انتهت بفوز "الملكي" 2-1، وعبر عن غضبه بكلمات غاضبة وهو يغادر الملعب، حيث قال: "أنا؟ مستر؟ أنا مجددا؟ اذهب إلى...! دائما أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!"، ثم توجّه مباشرة إلى غرفة الملابس من دون أن يحيّي مدربه.



وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فالنسيا في الجولة 11 من "الليغا"، أوضح ألونسو أن القضية أغلقت منذ اجتماع الأربعاء الماضي، حين تحدث فينيسيوس أمام الفريق بكلمات صادقة وعاطفية، على حد تعبيره.

وقال المدرب الإسباني البالغ من العمر 43 عاما: "عقدنا اجتماعا مع كامل الطاقم واللاعبين، وألقى فينيسيوس خطابا لا تشوبه شائبة. تحدث من القلب، وبالنسبة لي انتهى الأمر منذ ذلك اليوم"، مشددا على أنه لن تكون هناك أي عقوبة أو إجراء تأديبي تجاه اللاعب.



وأضاف ألونسو أنه يشعر "بارتياح كبير" لطريقة تعامل فينيسيوس مع الموقف، واصفا رد فعله بـ"الشجاع"، رغم أنه أشار إلى أن اللاعب "لا يبدو قادرا بعد على تقبل فكرة خسارة مكانته كلاعب لا يمس عند اتخاذ قرارات التبديل".



وختم مدرب مدريد بالقول: "نحن جميعا في قارب واحد ونسير في الاتجاه نفسه. الفريق يركز على أرض الملعب، وهذا هو الأهم. كل اللاعبين يتطلعون للمشاركة، وهذا شيء إيجابي. الآن نواصل المضي قدما نحو أهدافنا، مباراة بعد مباراة". (سكاي نيوز عربية)