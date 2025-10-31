“أديداس” تصنع المجد من جديد… ومبابي يتوّج بالذهب

Advertisement

يتسلّم كيليان مبابي، نجم ، اليوم الجمعة، جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025، التي تُمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.وبذلك يصبح ثاني لاعب فرنسي يحقق الجائزة بعد تييري هنري الذي فاز بها مرتين في موسمي 2003-2004 و2004-2005 عندما كان في صفوف أرسنال.وتُقدَّم الجائزة من وكالة الإعلام الرياضية الأوروبية (ASM) بالتعاون مع صحيفة ماركا ، بعد تسجيل مبابي 31 هدفًا في الموسم الماضي، ليُتوَّج أفضل مهاجم داخل منطقة الجزاء.الحذاء الذهبي الذي سيُمنح لمبابي ليس رمزيًا فقط، إذ يبلغ طوله 27.4 سم (مقاس 42)، وصُنع من سبيكة معدنية مطلية بالذهب، بتوقيع شركة أديداس التي صمّمته منذ عام 1994 على شكل حذاء “Predator Precision” الشهير الذي ارتداه ديل بييرو وزيدان وبيكهام.ويُمنح الحذاء الذهبي بناءً على نظام النقاط الذي يعتمد على عدد الأهداف ومستوى الدوري، حيث تُحتسب كل هدف بنقطتين في الدوريات الخمس الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، ، ، إيطاليا)، ونقطة ونصف في الدوريات المتوسطة، ونقطة واحدة في البقية.ويُعدّ الهولندي ويم كيفت أصغر من فاز بالجائزة عام 1982 بعمر 19 عامًا، فيما كان الأسطورة أوزيبيو أول من حصدها في موسم 1967-1968، وسجّل رونالدو البرازيلي أول فوز بالنظام الحديث عام 1997 بـ34 هدفًا مع .