من هو أصغر نجم في برشلونة يسكن قصر شاكيرا و بيكيه؟

Advertisement

خطف لامين يامال، نجم الإسباني ، الأضواء بعد ظهوره الأول داخل الفخم الذي كان في السابق مقر إقامة وشاكيرا.وبحسب صحيفة Mamarazzis ، فقد أتمّ يامال صفقة شراء منزلين متجاورين كانا ضمن ممتلكات وشاكيرا في منطقة راقية قرب برشلونة، وهي المنطقة التي احتضنت الشهير لسنوات قبل انفصالهما.وكشفت الصحيفة أن المساحة الإجمالية للعقارين تبلغ نحو 1240 مترًا مربعًا، في حين قدّرت قيمة الصفقة بما بين 10.5 و11 مليون ، ليصبح بذلك يامال أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يقتني منزلًا بهذه الفخامة.القصر يمتد على مساحة تقارب 3800 ، ويضم مبنى رئيسيًا وثلاث وحدات سكنية فرعية، بالإضافة إلى مرافق فاخرة تشمل مسبحين داخليًا وخارجيًا، وملعب تنس خاص، وصالة رياضية متكاملة، وقبو للنبيذ، واستوديو تسجيل مجهز بالكامل.ونشر يامال عبر حساباته الرسمية صورة من حديقته الجديدة، ظهر فيها ينظر إلى القصر من الخلف، في لقطة رمزية اعتبرها المتابعون إعلانًا غير مباشر عن بداية مرحلة جديدة في حياته المهنية والشخصية.