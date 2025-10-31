من هو أصغر نجم في برشلونة يسكن قصر شاكيرا و بيكيه؟

خطف لامين يامال، نجم الإسباني برشلونة
، الأضواء بعد ظهوره الأول داخل القصر
الفخم الذي كان في السابق مقر إقامة جيرارد بيكيه
وشاكيرا.
وبحسب صحيفة Mamarazzis الإسبانية
، فقد أتمّ يامال صفقة شراء منزلين متجاورين كانا ضمن ممتلكات بيكيه
وشاكيرا في منطقة راقية قرب برشلونة، وهي المنطقة التي احتضنت الثنائي
الشهير لسنوات قبل انفصالهما.
وكشفت الصحيفة أن المساحة الإجمالية للعقارين تبلغ نحو 1240 مترًا مربعًا، في حين قدّرت قيمة الصفقة بما بين 10.5 و11 مليون يورو
، ليصبح بذلك يامال أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يقتني منزلًا بهذه الفخامة.
القصر يمتد على مساحة تقارب 3800 متر مربع
، ويضم مبنى رئيسيًا وثلاث وحدات سكنية فرعية، بالإضافة إلى مرافق فاخرة تشمل مسبحين داخليًا وخارجيًا، وملعب تنس خاص، وصالة رياضية متكاملة، وقبو للنبيذ، واستوديو تسجيل مجهز بالكامل.
ونشر يامال عبر حساباته الرسمية صورة من حديقته الجديدة، ظهر فيها ينظر إلى القصر من الخلف، في لقطة رمزية اعتبرها المتابعون إعلانًا غير مباشر عن بداية مرحلة جديدة في حياته المهنية والشخصية.