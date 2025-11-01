Advertisement

رياضة

إصابة جديدة تؤجل عودة النجم الفرنسي بعد غياب طويل

Lebanon 24
01-11-2025 | 00:00
تأجلت عودة النجم الفرنسي بول بوغبا إلى الملاعب بعد أكثر من عامين من الغياب، إثر تعرضه لإصابة خلال تدريبات فريقه موناكو استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الأحد.
ويأتي ذلك بعد فترة إيقاف طويلة خضع لها بطل العالم 2018 بسبب انتهاكه لوائح المنشطات، إذ لم يخض أي مباراة رسمية منذ أيلول 2023 حين كان لا يزال لاعبًا في صفوف يوفنتوس الإيطالي.


وقال سباستيان بوكونيولي مدرب موناكو يوم الجمعة: تعرض بول لإصابة في الكاحل خلال تدريبات يوم الخميس. لقد التوى كاحله قليلاً، ونحن بحاجة للانتظار من أجل المزيد من الفحوصات. كان قادراً على إنهاء التدريبات وهذا أمر إيجابي لكننا بحاجة للتأكد. واليوم لم يكن قادراً بنسبة 100 % على وضع قدمه على أرض الملعب في التدريبات.



وانضم بوغبا (32 عاماً) إلى موناكو الصيف الماضي كلاعب حر بعقد يمتد حتى حزيران 2027. (العربية) 
