مباراة ليفربول ـ أستون فيلا.. محلل رياضي يتوقع عودة تاريخية لمحمد صلاح!

ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي، يستضيف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت.وفي هذا الإطار تنبأ المحلل الرياضي كريس ساتون ليس فقط بفوز "الريدز"، بل أيضا بعودة مدوية لمحمد صلاح.ويأتي هذا التوقع لكريس ساتون وهو لاعب سابق، في ظل أزمة عميقة يعيشها ليفربول، بعد خسارته الثقيلة 0-3 أمام كريستال بالاس الأربعاء الماضي، ليتلقى سادس هزيمة له في آخر سبع مباريات بجميع البطولات.في المقابل، يدخل أستون فيلا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على سيتي 1-0 في الجولة التاسعة، ما يجعله المرشح الأوفر حظا من الناحية الظاهرية.لكن ساتون، في تحليله لصالح "بي بي سي سبورت"، يذهب عكس ، مستندا إلى سجل المواجهات التاريخية بين الفريقين.ولم يحصل أستون فيلا إلا على نقطة واحدة من آخر سبع زيارات له إلى ملعب أنفيلد، ولم يفز إلا مرة واحدة من آخر 15 مباراة له في الدوري ضد ليفربول مع أن ذلك الفوز كان بنتيجة 7-2 في تشرين الأول 2020.وبناء على هذه المعطيات، توقع ساتون فوز ليفربول بنتيجة 3-1، لكنه ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن دور نجم نادي ليفربول محمد صلاح، معلنا توقعه أن يسجل النجم المصري ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك أستون فيلا.وقال لاعب تشيلسي السابق صراحة: "أراهن على فوز ليفربول، مع ثلاثية لمحمد صلاح".(روسيا اليوم)