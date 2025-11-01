Advertisement

رياضة

مباراة ليفربول ـ أستون فيلا.. محلل رياضي يتوقع عودة تاريخية لمحمد صلاح!

Lebanon 24
01-11-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1436648-638975654803455250.png
Doc-P-1436648-638975654803455250.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي، يستضيف فريق ليفربول نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت.

وفي هذا الإطار تنبأ المحلل الرياضي كريس ساتون ليس فقط بفوز "الريدز"، بل أيضا بعودة مدوية لمحمد صلاح.
Advertisement

ويأتي هذا التوقع لكريس ساتون وهو لاعب إنكليزي سابق، في ظل أزمة عميقة يعيشها ليفربول، بعد خسارته الثقيلة 0-3 أمام كريستال بالاس الأربعاء الماضي، ليتلقى سادس هزيمة له في آخر سبع مباريات بجميع البطولات.

في المقابل، يدخل أستون فيلا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي 1-0 في الجولة التاسعة، ما يجعله المرشح الأوفر حظا من الناحية الظاهرية.

لكن ساتون، في تحليله لصالح "بي بي سي سبورت"، يذهب عكس التيار، مستندا إلى سجل المواجهات التاريخية بين الفريقين.

ولم يحصل أستون فيلا إلا على نقطة واحدة من آخر سبع زيارات له إلى ملعب أنفيلد، ولم يفز إلا مرة واحدة من آخر 15 مباراة له في الدوري ضد ليفربول مع أن ذلك الفوز كان بنتيجة 7-2 في تشرين الأول 2020.

وبناء على هذه المعطيات، توقع ساتون فوز ليفربول بنتيجة 3-1، لكنه ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن دور نجم نادي ليفربول محمد صلاح، معلنا توقعه أن يسجل النجم المصري ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك أستون فيلا.

وقال لاعب تشيلسي السابق صراحة: "أراهن على فوز ليفربول، مع ثلاثية لمحمد صلاح".(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أستون فيلا يواصل انتصاراته الأوروبية
lebanon 24
01/11/2025 12:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. كيف انخفض مستوى محمد صلاح مع ليفربول؟
lebanon 24
01/11/2025 12:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب ليفربول: محمد صلاح ضحية نجاحه الشخصي
lebanon 24
01/11/2025 12:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة
lebanon 24
01/11/2025 12:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

مانشستر

إنكليزي

الرياض

التيار

الظاهر

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2025-11-01
04:00 | 2025-11-01
00:00 | 2025-11-01
16:48 | 2025-10-31
14:07 | 2025-10-31
12:45 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24