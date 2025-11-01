Advertisement

رياضة

قبل مواجهة أستون فيلا.. نجم ليفربول يهاجم صلاح ويحذر "الريدز"

Lebanon 24
01-11-2025 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1436841-638976134538821948.png
Doc-P-1436841-638976134538821948.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه نجم نادي ليفربول ومنتخب إنكلترا السابق إميل هيسكي انتقادات حادة للمصري محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يشهد تراجعا في مستواه منذ ما يقرب من ثلاثة مواسم.
Advertisement
 
وأوضح هيسكي في تصريحات نقلها موقع "goal"، أن تأثير صلاح السلبي على أداء ليفربول يصبح أكثر وضوحا حين يفشل في التسجيل، لدرجة أن الفريق "يبدو وكأنه يلعب بعشرة لاعبين".
 
وقال هيسكي، الذي انضم إلى ليفربول من ليستر سيتي عام 2000 وقضى أربع سنوات في النادي: "أعتقد أن الأمر مزيج من فقدانه لمستواه ودخوله مرحلة التراجع الطبيعي مع التقدم في العمر. أي لاعب في الثلاثينيات من عمره يبدأ في فقدان بعض قدراته، وهذا أمر لا مفر منه. بالطبع، صلاح محترف للغاية ويحافظ على لياقته بشكل استثنائي، لذا لن يكون التراجع كبيرا، لكنه موجود، ولا جديد فيه".

وتابع الدولي الإنكليزي السابق "في الحقيقة، هذا التراجع لصلاح مستمر منذ موسمين أو ثلاثة".

وأضاف: "في الماضي، كنا نرى مباريات لا يقدم فيها صلاح أداء جيدا، لكنه كان ينقذ الموقف بهدف ربما من ركلة جزاء أو تسديدة سهلة في الدقائق الأخيرة — فننسى سوء باقي أدائه. أما الآن، فلم يعد يسجل، ولا يساهم في صناعة اللعب، فنبدأ في لومه. لكن الحقيقة أن المشكلة ليست جديدة، بل كانت مهملة بسبب أهدافه".

وتابع هيسكي معلقا على طبيعة تأثير صلاح في الملعب: "صلاح لاعب مؤثر، فأنت لا تريد أبدا أن تستبعده، لأنه يظل تهديدا للمنافسين حتى في أسوأ حالاته. لكن هذه أيضا مشكلته: المدرب يتردد في إخراجه لأنه قد يغير المباراة في أي لحظة، لكن إن لم يسجل، يصبح غائبا تماما، وكأن الفريق يلعب بعشرة لاعبين". (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
قبل مواجهة مكابي تل أبيب.. أستون فيلا يحذر جماهيره
lebanon 24
01/11/2025 18:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مباراة ليفربول ـ أستون فيلا.. محلل رياضي يتوقع عودة تاريخية لمحمد صلاح!
lebanon 24
01/11/2025 18:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مبارة "أستون فيلا" و"فينورد"... إشكال كبير بين الجماهير
lebanon 24
01/11/2025 18:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أستون فيلا يواصل انتصاراته الأوروبية
lebanon 24
01/11/2025 18:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي ليفربول

روسيا اليوم

أستون فيلا

ليستر سيتي

محمد صلاح

إنكليزي

إنكلترا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:45 | 2025-11-01
05:00 | 2025-11-01
04:00 | 2025-11-01
02:00 | 2025-11-01
00:00 | 2025-11-01
16:48 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24