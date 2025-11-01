25
رياضة
قبل مواجهة أستون فيلا.. نجم ليفربول يهاجم صلاح ويحذر "الريدز"
Lebanon 24
01-11-2025
|
11:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه نجم
نادي ليفربول
ومنتخب
إنكلترا
السابق إميل هيسكي انتقادات حادة للمصري
محمد صلاح
، مؤكدا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يشهد تراجعا في مستواه منذ ما يقرب من ثلاثة مواسم.
وأوضح هيسكي في تصريحات نقلها موقع "goal"، أن تأثير صلاح السلبي على أداء
ليفربول
يصبح أكثر وضوحا حين يفشل في التسجيل، لدرجة أن الفريق "يبدو وكأنه يلعب بعشرة لاعبين".
وقال هيسكي، الذي انضم إلى ليفربول من
ليستر سيتي
عام 2000 وقضى أربع سنوات في النادي: "أعتقد أن الأمر مزيج من فقدانه لمستواه ودخوله مرحلة التراجع الطبيعي مع التقدم في العمر. أي لاعب في الثلاثينيات من عمره يبدأ في فقدان بعض قدراته، وهذا أمر لا مفر منه. بالطبع، صلاح محترف للغاية ويحافظ على لياقته بشكل استثنائي، لذا لن يكون التراجع كبيرا، لكنه موجود، ولا جديد فيه".
وتابع الدولي الإنكليزي السابق "في الحقيقة، هذا التراجع لصلاح مستمر منذ موسمين أو ثلاثة".
وأضاف: "في الماضي، كنا نرى مباريات لا يقدم فيها صلاح أداء جيدا، لكنه كان ينقذ الموقف بهدف ربما من ركلة جزاء أو تسديدة سهلة في الدقائق الأخيرة — فننسى سوء باقي أدائه. أما الآن، فلم يعد يسجل، ولا يساهم في صناعة اللعب، فنبدأ في لومه. لكن الحقيقة أن المشكلة ليست جديدة، بل كانت مهملة بسبب أهدافه".
وتابع هيسكي معلقا على طبيعة تأثير صلاح في الملعب: "صلاح لاعب مؤثر، فأنت لا تريد أبدا أن تستبعده، لأنه يظل تهديدا للمنافسين حتى في أسوأ حالاته. لكن هذه أيضا مشكلته: المدرب يتردد في إخراجه لأنه قد يغير المباراة في أي لحظة، لكن إن لم يسجل، يصبح غائبا تماما، وكأن الفريق يلعب بعشرة لاعبين". (روسيا اليوم)
نادي ليفربول
روسيا اليوم
أستون فيلا
ليستر سيتي
محمد صلاح
إنكليزي
إنكلترا
