النجمة يطيح بالعهد.. ويتصدر الدوري

سجل النجمة أهداف المباراة الأربعة في أوقات حاسمة، حيث انطلق بالتقدم بهدف مبكر عبر في الدقيقة (45+3) قبيل نهاية الشوط الأول، ليعزز مسعود جمعة التقدم في الدقيقة (61)، قبل أن ينهي وبينجامين بواتينغ المباراة بهدفين متتاليين في الدقيقتين (90) و(91) على التوالي.عانى ، أحد أبرز أندية ، من أخطاء دفاعية كبيرة وصفت بأنها "لا تُغتفر"، خاصة في الهدفين الثالث والرابع اللذين سجلهما النجمة في الدقائق الأخيرة من المباراة.