رياضة
النجمة يطيح بالعهد.. ويتصدر الدوري
Lebanon 24
01-11-2025
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
نادي النجمة
فوزاً مستحقاً على منافسه التقليدي
العهد
بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة استعراضية ضمن منافسات الدوري اللبناني
لكرة القدم
، ليتصدر الفريق المسابقة بجدارة.
سجل النجمة أهداف المباراة الأربعة في أوقات حاسمة، حيث انطلق بالتقدم بهدف مبكر عبر
علي قصاص
في الدقيقة (45+3) قبيل نهاية الشوط الأول، ليعزز مسعود جمعة التقدم في الدقيقة (61)، قبل أن ينهي
محمد صادق
وبينجامين بواتينغ المباراة بهدفين متتاليين في الدقيقتين (90) و(91) على التوالي.
عانى
فريق العهد
، أحد أبرز أندية
لبنان
، من أخطاء دفاعية كبيرة وصفت بأنها "لا تُغتفر"، خاصة في الهدفين الثالث والرابع اللذين سجلهما النجمة في الدقائق الأخيرة من المباراة.
