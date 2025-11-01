Advertisement

رياضة

النجمة يطيح بالعهد.. ويتصدر الدوري

Lebanon 24
01-11-2025 | 13:04
حقق نادي النجمة فوزاً مستحقاً على منافسه التقليدي العهد بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة استعراضية ضمن منافسات الدوري اللبناني لكرة القدم، ليتصدر الفريق المسابقة بجدارة.
سجل النجمة أهداف المباراة الأربعة في أوقات حاسمة، حيث انطلق بالتقدم بهدف مبكر عبر علي قصاص في الدقيقة (45+3) قبيل نهاية الشوط الأول، ليعزز مسعود جمعة التقدم في الدقيقة (61)، قبل أن ينهي محمد صادق وبينجامين بواتينغ المباراة بهدفين متتاليين في الدقيقتين (90) و(91) على التوالي.

عانى فريق العهد، أحد أبرز أندية لبنان، من أخطاء دفاعية كبيرة وصفت بأنها "لا تُغتفر"، خاصة في الهدفين الثالث والرابع اللذين سجلهما النجمة في الدقائق الأخيرة من المباراة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24