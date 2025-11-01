Advertisement

انفصال مفاجئ... نجم برشلونة ينفصل عن هذه المغنية!

Lebanon 24
01-11-2025 | 15:00
أعلن نجم برشلونة الإسباني لامين يامال انفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعد ثلاثة أشهر فقط من بداية علاقتهما، التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والإعلامية بسبب تأثيرها المحتمل على تركيز اللاعب الشاب خارج الملعب.
وبدأت علاقة يامال ونيكي نيكول بالظهور إلى العلن بعد احتفال اللاعب بعيد ميلاده الثامن عشر في يوليو الماضي، حين التقطتهما الكاميرات معاً في أكثر من مناسبة، ما جعل الثنائي محور اهتمام الصحافة الإسبانية والعالمية خلال الأسابيع الماضية.

وفي تصريح لبرنامج على قناة “آر تي في إي” الكاتالونية، قال يامال: “لقد انفصلت عن نيكي نيكول، ولا علاقة للأمر بالخيانة. لم أخنها، فقط قررنا الانفصال وهذا كل شيء.”

وجاء الإعلان بعد يومين من تقرير للصحفي الإسباني جوردي مارتن، الذي أشار إلى أن اللاعب سافر إلى إيطاليا عقب خسارة برشلونة أمام ريال مدريد برفقة فتاة “غامضة” ليست نيكي نيكول، ما أثار موجة من التساؤلات حول وضع العلاقة بينهما.

بهذا الإعلان، وضع لامين يامال حداً للتكهنات، مؤكداً أنه يفضّل التركيز على مسيرته الكروية مع برشلونة، بعد فترة من الضجة الإعلامية التي رافقته داخل وخارج الملاعب.
 
