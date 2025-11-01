29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
انفصال مفاجئ... نجم برشلونة ينفصل عن هذه المغنية!
Lebanon 24
01-11-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نجم
برشلونة
الإسباني لامين يامال انفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعد ثلاثة أشهر فقط من بداية علاقتهما، التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والإعلامية بسبب تأثيرها المحتمل على تركيز اللاعب الشاب خارج الملعب.
Advertisement
وبدأت علاقة يامال ونيكي نيكول بالظهور إلى العلن بعد احتفال اللاعب بعيد ميلاده الثامن عشر في يوليو الماضي، حين التقطتهما الكاميرات معاً في أكثر من مناسبة، ما جعل
الثنائي
محور اهتمام الصحافة
الإسبانية
والعالمية خلال الأسابيع الماضية.
وفي تصريح لبرنامج على قناة “آر تي في إي” الكاتالونية، قال يامال: “لقد انفصلت عن نيكي نيكول، ولا علاقة للأمر بالخيانة. لم أخنها، فقط قررنا الانفصال وهذا كل شيء.”
وجاء الإعلان بعد يومين من تقرير للصحفي الإسباني جوردي مارتن، الذي أشار إلى أن اللاعب سافر إلى إيطاليا عقب خسارة برشلونة أمام
ريال مدريد
برفقة فتاة “غامضة” ليست نيكي نيكول، ما أثار موجة من التساؤلات حول وضع العلاقة بينهما.
بهذا الإعلان، وضع لامين يامال حداً للتكهنات، مؤكداً أنه يفضّل التركيز على مسيرته الكروية مع برشلونة، بعد فترة من الضجة الإعلامية التي رافقته داخل وخارج الملاعب.
مواضيع ذات صلة
بعد شهور قليلة من الرومنسية… انفصال مفاجئ يهزّ الوسط الفني
Lebanon 24
بعد شهور قليلة من الرومنسية… انفصال مفاجئ يهزّ الوسط الفني
02/11/2025 14:32:22
02/11/2025 14:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
02/11/2025 14:32:22
02/11/2025 14:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كرم: حزب الله يجب أن ينفصل عن المشروع الإيراني لإنقاذ لبنان
Lebanon 24
كرم: حزب الله يجب أن ينفصل عن المشروع الإيراني لإنقاذ لبنان
02/11/2025 14:32:22
02/11/2025 14:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصال الشبكية.. خطر صامت قد يفقدك البصر
Lebanon 24
انفصال الشبكية.. خطر صامت قد يفقدك البصر
02/11/2025 14:32:22
02/11/2025 14:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد
الإسبانية
الثنائي
الرياض
التركي
الصحاف
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاد يسجل هدف الفوز.. عودة نيمار إلى الملاعب مع سانتوس
Lebanon 24
كاد يسجل هدف الفوز.. عودة نيمار إلى الملاعب مع سانتوس
08:00 | 2025-11-02
02/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
Lebanon 24
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
04:53 | 2025-11-02
02/11/2025 04:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ61.. رئيس فريق كرة قدم يصبح أكبر لاعب في تاريخ البلاد (فيديو)
Lebanon 24
في الـ61.. رئيس فريق كرة قدم يصبح أكبر لاعب في تاريخ البلاد (فيديو)
04:01 | 2025-11-02
02/11/2025 04:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعرض كروي ممتع.. الريال يسحق فالنسيا ويردّ دين الموسم الماضي
Lebanon 24
بعرض كروي ممتع.. الريال يسحق فالنسيا ويردّ دين الموسم الماضي
03:56 | 2025-11-02
02/11/2025 03:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يحتفل ويرقص "بالعقال" السعودي (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يحتفل ويرقص "بالعقال" السعودي (فيديو)
03:48 | 2025-11-02
02/11/2025 03:48:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2025-11-02
كاد يسجل هدف الفوز.. عودة نيمار إلى الملاعب مع سانتوس
04:53 | 2025-11-02
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
04:01 | 2025-11-02
في الـ61.. رئيس فريق كرة قدم يصبح أكبر لاعب في تاريخ البلاد (فيديو)
03:56 | 2025-11-02
بعرض كروي ممتع.. الريال يسحق فالنسيا ويردّ دين الموسم الماضي
03:48 | 2025-11-02
رونالدو يحتفل ويرقص "بالعقال" السعودي (فيديو)
01:24 | 2025-11-02
صلاح يعترف: لست راضياً عن مستواي هذا الموسم
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24