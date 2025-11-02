كاد يسجل هدف الفوز.. عودة نيمار إلى الملاعب مع سانتوس

Advertisement

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى المشاركة مع فريقه سانتوس بعد غياب دام أكثر من شهر ونصف بسبب إصابة في الفخذ، ليساهم في تعادل فريقه مع فورتاليزا (1-1) ضمن الجولة الـ31 من الدوري البرازيلي .دخل نيمار المباراة في الدقيقة 67 بديلًا لزميله فيكتور هوغو، وكان فريقه متأخرًا بهدف أحرزه آدم باريرو بضربة رأس في الدقيقة 35. وتمكن سانتوس من إدراك التعادل في الدقيقة 74 بعد تسديدة قوية من الأرجنتيني أدونيس فارياس ارتطمت بمدافع فورتاليزا برونو باشيكو وسكنت الشباك.ولم يكتف نيمار بالعودة فقط، بل كاد يسجل هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعد أن حاول خداع الحائط وحارس المرمى بأسلوبه المعروف في تنفيذ الركلات الثابتة، إلا أن الحارس برينو تصدى للكرة ببراعة.ويحتل سانتوس المركز السادس عشر في ترتيب الدوري، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، فيما يأمل نيمار أن تشكّل عودته دفعة للفريق وتساهم في إنقاذه من الخطر.ويُنتظر أن يواصل النجم البرازيلي العمل لياقته البدنية والفنية تمهيدًا للعودة إلى منتخب بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، استعدادًا لمنافسات 2026 في وكندا والمكسيك."يُذكر أن نيمار لم يخض أي مباراة مع المنتخب منذ تشرين الأولل 2023، وأنشيلوتي أكد سابقًا أن عودته "مرهونة بجاهزيته الكاملة."