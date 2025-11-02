Advertisement

رياضة

بثلاثية في شباك إلتشي.. هكذا استعاد برشلونة توازنه

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:53
حقق برشلونة، الأحد، الفوز على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتقدم إلى المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر.
وقادت أهداف لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد برشلونة، حامل لقب الدوري، لضمان نقاط المباراة الثلاث، ليصل رصيده إلى 25 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الريال.

وفي محاولة للتعافي بعد خسارته 2-1 أمام غريمه الأزلي ريال مدريد الأسبوع الماضي، لم يهدر برشلونة أي وقت في تأكيد هيمنته على ملعب مونتجويك الأولمبي.

واستغل الفريق هفوتين دفاعيتين من جانب إلتشي في الدقائق الأولى، ليتقدم بهدفين عن طريق يامال وتوريس في الدقيقتين التاسعة والحادية عشرة.
وجاء الهدف الأول حين اعترض أليخاندرو بالدي تمريرة خاطئة، وانطلق الظهير الأيسر للأمام، ولعب تمريرة متقنة إلى يامال الذي أظهر هدوءا استثنائيا، ليتوغل ويطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

وكان هذا الهدف الأول ليامال في الدوري الإسباني منذ 31 آب، وهو ما شكل دفعة معنوية كبيرة بعد أسابيع من المعاناة من إصابة في أعلى الفخذ.

وبعد دقيقتين فقط، انزلق أدريا بيدروسا الظهير الأيمن لفريق إلتشي أثناء محاولته السيطرة على الكرة في نصف ملعب فريقه، واستغل فيرمين لوبيز الخطأ لينقض على الكرة ويرسل عرضية منخفضة إلى منطقة الست ياردات، حيث كان توريس حاضرا ليحول الكرة إلى الشباك، مضاعفا تقدم برشلونة.

وقلص رافا مير الفارق من هجمة مرتدة سريعة قبل الاستراحة، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 55 عندما سدد كرة قوية من زاوية ضيقة ارتدت من العارضة.

لكن آمال الفريق الزائر في العودة تحطمت في الدقيقة 61، عندما عزز راشفورد تقدم أصحاب الأرض بإنهاء رائع لهجمة من داخل منطقة الجزاء.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24