رياضة

بـ"142 ساعة أقل".. صلاح يعادل رقم روني القياسي

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:55
عادل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي الرقم التاريخي المسجل باسم واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق كأكثر من قدم مساهمات تهديفية في الدوري الإنكليزي مع فريق واحد، وذلك بعدد دقائق لعب أقل بـ8550 (142 ساعة) من نظيره الإنكليزي.
وسجل صلاح هدفاً في مرمى أستون فيلا يوم السبت ليصل إلى الهدف رقم 250 مع ليفربول، منها 188 هدفاً في الدوري الإنجليزي وأضاف إليها 88 تمريرة حاسمة منذ بداية موسم 2017-2018، ليصل إلى المساهمة 276 ويعادل رقم واين روني الذي سجل 183 هدفاً وصنع 93 خلال 13 موسماً قضاها في مانشستر يونايتد خلال 393 مباراة، بينما وصل إليها صلاح في 298 مباراة فقط مع ليفربول.
فيما أصبح النجم الكروي ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 250 هدفاً حيث يتقدم عليه روجر هانت برصيد 285 هدفاً بينما يحمل إيان راش الرقم القياسي بـ346 هدفاً.

وسجل صلاح 188 من تلك الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف إليها 88 تمريرة حاسمة منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، ليبلغ مجموع مساهماته التهديفية 276 مساهمة، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم واين روني لأكثر مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) مع نادٍ واحد في الدوري الممتاز.
الدوري الإنجليزي الممتاز

المصري محمد صلاح

الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد

المصري محمد

أستون فيلا

محمد صلاح

ليفربول

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24