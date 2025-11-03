عادل النجم لاعب الإنكليزي الرقم التاريخي المسجل باسم واين روني مهاجم السابق كأكثر من قدم مساهمات تهديفية في مع فريق واحد، وذلك بعدد دقائق لعب أقل بـ8550 (142 ساعة) من نظيره الإنكليزي.

وسجل صلاح هدفاً في مرمى يوم السبت ليصل إلى الهدف رقم 250 مع ليفربول، منها 188 هدفاً في الدوري الإنجليزي وأضاف إليها 88 تمريرة حاسمة منذ بداية موسم 2017-2018، ليصل إلى المساهمة 276 ويعادل رقم واين روني الذي سجل 183 هدفاً وصنع 93 خلال 13 موسماً قضاها في خلال 393 مباراة، بينما وصل إليها صلاح في 298 مباراة فقط مع ليفربول.

فيما أصبح النجم الكروي ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 250 هدفاً حيث يتقدم عليه روجر هانت برصيد 285 هدفاً بينما يحمل راش الرقم القياسي بـ346 هدفاً.وسجل صلاح 188 من تلك الأهداف في ، وأضاف إليها 88 تمريرة حاسمة منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، ليبلغ مجموع مساهماته التهديفية 276 مساهمة، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم واين روني لأكثر مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) مع نادٍ واحد في الدوري الممتاز.