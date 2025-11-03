Advertisement

رياضة

وفاة شارل كوست البطل الأولمبي الأكبر سناً عن عمر 101 عام

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1437409-638977611200056095.jpeg
Doc-P-1437409-638977611200056095.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن متسابق الدراجات السابق الفرنسي شارل كوست، أكبر بطل أولمبي في العالم كان لا يزال على قيد الحياة، توفي عن عمر 101 عام.
Advertisement

وفارق كوست، الذي أحرز الذهبية الأولمبية في فئة المطاردة للفرق ضمن منافسات الدراجات على المضمار إلى جانب بيير أدم وسيرج بلوسون وفرناند ديكانالي، الحياة يوم الخميس الماضي.

وكان كوست أصبح أكبر بطل أولمبي لا يزال على قيد الحياة بعد وفاة لاعبة الجمباز الفني المجرية أجنيس كيليتي عن عمر 103 أعوام في الثاني من كانون الثاني 2025.

وكان كوست أحد حاملي الشعلة خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

وتشمل قائمة إنجازاته أيضا الفوز بسباق الجائزة الكبرى للأمم عام 1949، وهو سباق أقيم لمسافة 140 كيلومترا ضد الساعة، تفوق فيه على الإيطالي فاوستو كوبي المتوج بسباقي فرنسا وإيطاليا للدراجات.
مواضيع ذات صلة
استبعاد هوكر البطل الأولمبي الأميركي في سباق 1500 متر من بطولة العالم
lebanon 24
03/11/2025 12:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: رحيل بطلة العالم عن عمر ناهز 46 عامًا
lebanon 24
03/11/2025 12:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
lebanon 24
03/11/2025 12:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمهات يبدين أكبر سنًا من الآباء... والسبب؟
lebanon 24
03/11/2025 12:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الجائزة الكبرى

الإيطالي

المجرية

إيطاليا

المطار

المجر

فرنسا

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:51 | 2025-11-03
04:06 | 2025-11-03
03:05 | 2025-11-03
01:55 | 2025-11-03
23:53 | 2025-11-02
23:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24