وفاة شارل كوست البطل الأولمبي الأكبر سناً عن عمر 101 عام

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن متسابق الدراجات السابق الفرنسي كوست، أكبر بطل أولمبي في العالم كان لا يزال على قيد الحياة، توفي عن عمر 101 عام.وفارق كوست، الذي أحرز الذهبية الأولمبية في فئة المطاردة للفرق ضمن منافسات الدراجات على المضمار إلى جانب أدم وسيرج بلوسون وفرناند ديكانالي، الحياة يوم الخميس الماضي.وكان كوست أصبح أكبر بطل أولمبي لا يزال على قيد الحياة بعد وفاة لاعبة الجمباز الفني أجنيس كيليتي عن عمر 103 أعوام في الثاني من كانون الثاني 2025.وكان كوست أحد حاملي الشعلة خلال حفل افتتاح أولمبياد 2024.وتشمل قائمة إنجازاته أيضا الفوز بسباق للأمم عام 1949، وهو سباق أقيم لمسافة 140 كيلومترا ضد الساعة، تفوق فيه على فاوستو المتوج بسباقي وإيطاليا للدراجات.