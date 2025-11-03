28
رياضة
مسؤول في البايرن... ماذا قال عن تجديد عقد مانويل نوير?
Lebanon 24
03-11-2025
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس التنفيذي لنادي
بايرن ميونخ
البافاري يان-كريستيان دريسن، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للنادي، إنّ "هناك الكثير مما يمكن قوله لصالح حارس المرمى
مانويل نوير
، لكننا نريد التركيز على الجانب الرياضي في الوقت الراهن، لقد قلنا الشيء عينه في حالات أخرى مع لاعبين آخرين".
وأضاف دريسن: "
مانويل
ليس تحت أي ضغط على الإطلاق، وسنتحدث عن تجديد عقده عندما يحين الوقت المناسب". (الامارات 24)
التركي
تابع
