رياضة

مسؤول في البايرن... ماذا قال عن تجديد عقد مانويل نوير؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 05:35
قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ البافاري يان-كريستيان دريسن، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للنادي، إنّ "هناك الكثير مما يمكن قوله لصالح حارس المرمى مانويل نوير، لكننا نريد التركيز على الجانب الرياضي في الوقت الراهن، لقد قلنا الشيء عينه في حالات أخرى مع لاعبين آخرين".
وأضاف دريسن: "مانويل ليس تحت أي ضغط على الإطلاق، وسنتحدث عن تجديد عقده عندما يحين الوقت المناسب". (الامارات 24)

