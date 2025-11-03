مسؤول في البايرن... ماذا قال عن تجديد عقد مانويل نوير؟

Advertisement

قال الرئيس التنفيذي لنادي البافاري يان-كريستيان دريسن، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للنادي، إنّ "هناك الكثير مما يمكن قوله لصالح حارس المرمى ، لكننا نريد التركيز على الجانب الرياضي في الوقت الراهن، لقد قلنا الشيء عينه في حالات أخرى مع لاعبين آخرين".وأضاف دريسن: " ليس تحت أي ضغط على الإطلاق، وسنتحدث عن تجديد عقده عندما يحين الوقت المناسب". (الامارات 24)