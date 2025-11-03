Advertisement

رياضة

لاعب كرة قدم شاب يتعرّض للتهديد في وسط الشارع... وكيل أعمال رفع مسدساً في وجهه

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1437511-638977725744243203.jpg
Doc-P-1437511-638977725744243203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "الصن" البريطانية، أنّ لاعب كرة قدم في العشرينيات من عمره، تُقدر قيمته السوقية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني، تعرض لتهديد بمسدس في شارع مزدحم في العاصمة لندن من وكيل أعمال بارز يعمل مع لاعب في منتخب إنكلترا.
Advertisement
 
وأضافت الصحيفة أنّه تمّ إلقاء القبض على الوكيل، الذي يتمتع بشهرة كبيرة. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
lebanon 24
03/11/2025 15:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
lebanon 24
03/11/2025 15:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
lebanon 24
03/11/2025 15:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير بين دراجة ناريّة وبقرة... ووفاة لاعب كرة قدم شاب
lebanon 24
03/11/2025 15:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

إنكلترا

بيرة

لندن

الصن

طاني

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:36 | 2025-11-03
07:08 | 2025-11-03
05:35 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:06 | 2025-11-03
03:05 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24