رياضة
لاعب كرة قدم شاب يتعرّض للتهديد في وسط الشارع... وكيل أعمال رفع مسدساً في وجهه
Lebanon 24
03-11-2025
|
06:12
أفادت صحيفة "
الصن
"
البريطانية
، أنّ لاعب كرة قدم في العشرينيات من عمره، تُقدر قيمته السوقية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني، تعرض لتهديد بمسدس في شارع مزدحم في العاصمة
لندن
من وكيل أعمال بارز يعمل مع لاعب في منتخب
إنكلترا
.
وأضافت الصحيفة أنّه تمّ إلقاء القبض على الوكيل، الذي يتمتع بشهرة كبيرة. (العربية)
