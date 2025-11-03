Advertisement

رياضة

هل ينتقل نيمار إلى اللعب في الأرجنتين؟

Lebanon 24
03-11-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1437570-638977811965174211.jpg
Doc-P-1437570-638977811965174211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حساب Fútbol Fichaje"s" على "إكس"، أنّ نادي "روزاريو سنترال" الأرجنتيني بدأ مفاوضات أولية مع الاعب البرازيلي نيمار جونيور، لضمّه للمشاركة في كأس "ليبرتادوريس 2026".
Advertisement
وأوضح الحساب أنّ "رئيس النادي غونزالو بيلوسو يقود بنفسه المحادثات مع المقربين من نيمار، الذي ينتهي عقده الحالي في 31 كانون الأول المقبل، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة فريدة إلى جانب أنخيل دي ماريا الذي عاد إلى الفريق في وقت سابق. (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هل ينتقل مقرّ الأمم المتحدة إلى "دولة عربية"؟ صحيفة إسرائيلية تتحدث
lebanon 24
03/11/2025 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يكرر والد لامين يامال "قصة نيمار"؟
lebanon 24
03/11/2025 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهنئ الرئيس خافيير ميلي على فوزه الساحق في الانتخابات النصفية في الأرجنتين
lebanon 24
03/11/2025 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير حمدان من الأرجنتين: لبنان يستعيد سيادته ودوره الحضاري
lebanon 24
03/11/2025 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24

البرازيلي نيما

نيمار جونيور

رئيس النادي

الأرجنتين

الامارات

أرجنتيني

دي ماريا

البرازيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:00 | 2025-11-03
07:08 | 2025-11-03
06:12 | 2025-11-03
05:35 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:06 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24