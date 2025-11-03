24
رياضة
هل ينتقل نيمار إلى اللعب في الأرجنتين؟
Lebanon 24
03-11-2025
|
08:36
أعلن حساب Fútbol Fichaje"s" على "إكس"، أنّ نادي "روزاريو سنترال" الأرجنتيني بدأ مفاوضات أولية مع الاعب البرازيلي
نيمار جونيور
، لضمّه للمشاركة في كأس "ليبرتادوريس 2026".
وأوضح الحساب أنّ "
رئيس النادي
غونزالو بيلوسو يقود بنفسه المحادثات مع المقربين من
نيمار
، الذي ينتهي عقده الحالي في 31 كانون الأول المقبل، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة فريدة إلى جانب أنخيل
دي ماريا
الذي عاد إلى الفريق في وقت سابق. (الامارات 24)
