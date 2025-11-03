24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فليك: راشفورد لاعب مهمّ للغاية
Lebanon 24
03-11-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسهم هدف
ماركوس راشفورد
في فوز
برشلونة
على إلتشي في
دوري الدرجة الأولى
الإسباني
لكرة القدم
، غير أنّ المدرب
هانز فليك
قال إنّ" المهاجم الإنكليزي لا يزال قادرًا على الاستغلال الأمثل للفرص التي تتاح له في الثلث الهجومي.
Advertisement
وأضاف
فليك
: "عندما ترى الفرص التي أتيحت له، أعتقد أن تسجيل هدف أو هدفين آخرين سيكون أمرا جيدا بالنسبة له أيضا. أدرك أنه قادر على اللعب على هذا المستوى وأنا سعيد لأنه أظهر ذلك، بالنسبة للجماهير وللنادي، وكذلك لزملائه في الفريق، فهو لاعب مهمّ للغاية". (العربية)
مواضيع ذات صلة
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
Lebanon 24
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
03/11/2025 19:14:48
03/11/2025 19:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
03/11/2025 19:14:48
03/11/2025 19:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك ينتقد منتخب إسبانيا: استدعى يامال وهو يعلم أنه يعاني من ألم
Lebanon 24
فليك ينتقد منتخب إسبانيا: استدعى يامال وهو يعلم أنه يعاني من ألم
03/11/2025 19:14:48
03/11/2025 19:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
Lebanon 24
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
03/11/2025 19:14:48
03/11/2025 19:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري الدرجة الأولى
ماركوس راشفورد
لكرة القدم
هانز فليك
كرة القدم
برشلونة
إنكليزي
دوري
قد يعجبك أيضاً
هل ينتقل نيمار إلى اللعب في الأرجنتين؟
Lebanon 24
هل ينتقل نيمار إلى اللعب في الأرجنتين؟
08:36 | 2025-11-03
03/11/2025 08:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير "ماراثون بيروت" يحقق إنجازاً عالمياً بإتمام السباقات الستة الكبرى
Lebanon 24
مدير "ماراثون بيروت" يحقق إنجازاً عالمياً بإتمام السباقات الستة الكبرى
07:08 | 2025-11-03
03/11/2025 07:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب كرة قدم شاب يتعرّض للتهديد في وسط الشارع... وكيل أعمال رفع مسدساً في وجهه
Lebanon 24
لاعب كرة قدم شاب يتعرّض للتهديد في وسط الشارع... وكيل أعمال رفع مسدساً في وجهه
06:12 | 2025-11-03
03/11/2025 06:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في البايرن... ماذا قال عن تجديد عقد مانويل نوير؟
Lebanon 24
مسؤول في البايرن... ماذا قال عن تجديد عقد مانويل نوير؟
05:35 | 2025-11-03
03/11/2025 05:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج وعطوي والزين ومزاكيان أبطال كأس لبنان لدراجات الطريق
Lebanon 24
الحاج وعطوي والزين ومزاكيان أبطال كأس لبنان لدراجات الطريق
04:51 | 2025-11-03
03/11/2025 04:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:36 | 2025-11-03
هل ينتقل نيمار إلى اللعب في الأرجنتين؟
07:08 | 2025-11-03
مدير "ماراثون بيروت" يحقق إنجازاً عالمياً بإتمام السباقات الستة الكبرى
06:12 | 2025-11-03
لاعب كرة قدم شاب يتعرّض للتهديد في وسط الشارع... وكيل أعمال رفع مسدساً في وجهه
05:35 | 2025-11-03
مسؤول في البايرن... ماذا قال عن تجديد عقد مانويل نوير؟
04:51 | 2025-11-03
الحاج وعطوي والزين ومزاكيان أبطال كأس لبنان لدراجات الطريق
04:06 | 2025-11-03
بفوز ساحق على باوليني.. هكذا بدأت سبالينكا مشوارها في البطولة الختامية
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 19:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 19:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 19:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24