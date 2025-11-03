Advertisement

رياضة

فليك: راشفورد لاعب مهمّ للغاية

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1437592-638977864238769169.jpg
Doc-P-1437592-638977864238769169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسهم هدف ماركوس راشفورد في فوز برشلونة على إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غير أنّ المدرب هانز فليك قال إنّ" المهاجم الإنكليزي لا يزال قادرًا على الاستغلال الأمثل للفرص التي تتاح له في الثلث الهجومي.
Advertisement

وأضاف فليك: "عندما ترى الفرص التي أتيحت له، أعتقد أن تسجيل هدف أو هدفين آخرين سيكون أمرا جيدا بالنسبة له أيضا. أدرك أنه قادر على اللعب على هذا المستوى وأنا سعيد لأنه أظهر ذلك، بالنسبة للجماهير وللنادي، وكذلك لزملائه في الفريق، فهو لاعب مهمّ للغاية". (العربية)
مواضيع ذات صلة
فليك يؤكد: يامال قد يغيب عن الكلاسيكو
lebanon 24
03/11/2025 19:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
lebanon 24
03/11/2025 19:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك ينتقد منتخب إسبانيا: استدعى يامال وهو يعلم أنه يعاني من ألم
lebanon 24
03/11/2025 19:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سقوط برشلونة برباعية وتصدر ريال مدريد.. هذا ما قاله فليك
lebanon 24
03/11/2025 19:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري الدرجة الأولى

ماركوس راشفورد

لكرة القدم

هانز فليك

كرة القدم

برشلونة

إنكليزي

دوري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:36 | 2025-11-03
07:08 | 2025-11-03
06:12 | 2025-11-03
05:35 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:06 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24