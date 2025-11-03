فليك: راشفورد لاعب مهمّ للغاية

Advertisement

أسهم هدف في فوز على إلتشي في الإسباني ، غير أنّ المدرب قال إنّ" المهاجم الإنكليزي لا يزال قادرًا على الاستغلال الأمثل للفرص التي تتاح له في الثلث الهجومي.وأضاف : "عندما ترى الفرص التي أتيحت له، أعتقد أن تسجيل هدف أو هدفين آخرين سيكون أمرا جيدا بالنسبة له أيضا. أدرك أنه قادر على اللعب على هذا المستوى وأنا سعيد لأنه أظهر ذلك، بالنسبة للجماهير وللنادي، وكذلك لزملائه في الفريق، فهو لاعب مهمّ للغاية". (العربية)