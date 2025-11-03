مفاجأة من لاتفيا... مهاجم مغمور يتفوّق على مبابي و هالاند!

رغم تألق كيليان مبابي مع ريال مدريد وإيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي وتصدّرهما هدافي الليغا والبريميرليغ بـ 13 هدفًا لكلٍّ منهما، فإنّهما ليسا أفضل هدّافين في أوروبا حاليًا.



فقد كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنّ الصربي داركو ليماتيتش، مهاجم نادي إف سي آر إف إس من لاتفيا، يتفوّق على الثنائي العالمي بتسجيله 28 هدفًا، يليه كليمينت أولسن من جزر فارو بـ 26 هدفًا.



حساب الحذاء الذهبي



بحسب نظام الاتحاد الأوروبي، يُمنح هدف اللاعب في الدوريات الكبرى نقطتين، وفي الدوريات المغمورة نقطة واحدة فقط.

لذلك، يتقدّم ليماتيتش مؤقتًا بـ 28 نقطة، مقابل 26 نقطة لمبابي وهالاند، رغم أن مستوى المنافسة يمنح الأخيرين فرصة أفضل للفوز لاحقًا.



مبابي، المتوَّج بالحذاء الذهبي العام الماضي، يبقى المرشح الأبرز للاحتفاظ باللقب، فيما يظلّ اسم ليماتيتش مفاجأة الموسم الأوروبي حتى الآن.



المصدر: ماركا الإسبانية

