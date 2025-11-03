أول مصريَة تنافس على لقب "أفضل حكمة في العام"... من هي؟

Advertisement

حقّقت الدولية شاهندة إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بعدما اختارها (فيفا) ضمن قائمة المرشحات لجائزة “أفضل حكمة في العالم لعام 2025”، لتصبح أول تصل إلى هذا التصنيف العالمي المرموق.ويأتي هذا الترشيح تتويجًا لمسيرة مميزة في التحكيم، إذ بدأت المغربي مشوارها في عالم كلاعبة قبل أن تتجه إلى التحكيم عام 2014، وتحصل على الشارة الدولية من فيفا عام 2016.منذ ذلك الحين، شاركت في أبرز البطولات القارية والعالمية، أبرزها كأس أمم إفريقيا للسيدات وكأس العالم تحت 20 عامًا، كما دخلت التاريخ عام 2022 عندما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في الدوري المصري الممتاز للرجال.ويُعدّ وجود شاهندة المغربي في قائمة المرشحات لجائزة “ذا بيست” دلالة على التطوّر الكبير في حضور المرأة والعربية في الرياضة العالمية.ومن المقرر أن يُعلن فيفا عن الفائزة خلال حفل The Best FIFA Football Awards الذي يُقام في ديسمبر المقبل.