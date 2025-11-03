Advertisement

رياضة

شاهد: 13 ثانية كانت كافية... مصارع تشيكي يصدم العالم!

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:00
شهدت بطولة “أوكتاغون 79” في مدينة برنو التشيكية، مساء السبت، واحدة من أسرع النزالات في عالم الفنون القتالية المختلطة، بعدما تفوق المقاتل التشيكي راديك روسال على البريطاني كوري فراي بشكل ساحق.

روسال، البالغ من العمر 30 عامًا، أسقط منافسه أربع مرات خلال 13 ثانية فقط ضمن نزال وزن الريشة، قبل أن يحسم المواجهة بالضربة القاضية بعد دقيقة و54 ثانية من الجولة الأولى.
بدأ النزال بلكمة يسارية قوية، تبعتها ضربة مزدوجة وخطاف يمين أنهى بها المقاتل التشيكي المواجهة وسط ذهول الجماهير.

المقاتل البريطاني لم يتمكن من الصمود أمام وابل الضربات، ومع سقوطه للمرة الرابعة، تدخّل الحكم وأوقف النزال.
لكنّ القرار أثار جدلاً واسعًا، بعدما انتقد المقاتل الفرنسي السابق ميكائيل لوبو أداء الحكم بشدة، مؤكدًا أنّه كان عليه إنهاء النزال بعد السقوط الثالث لحماية المقاتل البريطاني من مزيدٍ من الأذى.

وقال لوبو غاضبًا: "كان ذلك تحكيمًا سيئًا… كان يجب إيقاف القتال منذ اللحظة الثالثة."
 
المصدر: RMC Sport

